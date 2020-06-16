Agente penitenciário morre vítima do novo coronavírus em Colatina

O homem era agente na Penitenciária de Segurança Média em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

De acordo com a Sejus, o homem era servidor na Penitenciária de Segurança Média em Colatina, e estava afastado depois de testar positivo para a Covid-19.

A Sejus informou que ele faleceu nesta segunda-feira (15), depois de dar entrada no hospital sentindo fortes dores abdominais, o homem acabou não resistindo e morreu.