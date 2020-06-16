Agente penitenciário morre vítima do novo coronavírus em Colatina

Um agente penitenciário, de 43 anos, que trabalhava em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), nesta terça-feira (16).
De acordo com a Sejus, o homem era servidor na Penitenciária de Segurança Média em Colatina, e estava afastado depois de testar positivo para a Covid-19.
A Sejus informou que ele faleceu nesta segunda-feira (15), depois de dar entrada no hospital sentindo fortes dores abdominais, o homem acabou não resistindo e morreu.
Em nota, a Sejus lamentou a morte do agente: "A Secretaria lamenta a perda do servidor e se solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalhos".