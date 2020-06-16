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Covid-19

Agente penitenciário morre vítima do novo coronavírus em Colatina

O homem era agente na Penitenciária de Segurança Média em Colatina; óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), nesta terça-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:46

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:46

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O homem era agente na Penitenciária de Segurança Média em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Um agente penitenciário, de 43 anos, que trabalhava em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus.  A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), nesta terça-feira (16). 
De acordo com a Sejus, o homem era servidor na Penitenciária de Segurança Média em Colatina, e estava afastado depois de testar positivo para a Covid-19.
A Sejus informou que ele faleceu nesta segunda-feira (15), depois de dar entrada no hospital sentindo fortes dores abdominais, o homem acabou não resistindo e morreu.
Em nota, a Sejus lamentou a morte do agente: "A Secretaria lamenta a perda do servidor e se solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalhos". 

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