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16 óbitos no total

Coronavírus no ES: mais três mortes são registradas em Colatina

De acordo com a prefeitura, as vítimas são pessoas com idades entre 39 e 66 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 17:33

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 17:33

Leito de internação no Hospital Silvio Avidos, em Colatina
Leito de internação no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação / Governo do ES
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou, em apenas um dia, três mortes em decorrência do novo coronavírus.
Os óbitos foram registrados nesta terça-feira (16) e as vítimas são pessoas entre com idades entre 39 e 66 anos, sendo duas mulheres e um homem. Com isso, subiu para 16 o número de pessoas mortas pela Covid-19 na cidade.
As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O órgão não informou se as vítimas tinham algum tipo de comorbidade e nem se estavam hospitalizadas.

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