Coronavírus no ES: mais três mortes são registradas em Colatina

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou, em apenas um dia, três mortes em decorrência do novo coronavírus.
Os óbitos foram registrados nesta terça-feira (16) e as vítimas são pessoas entre com idades entre 39 e 66 anos, sendo duas mulheres e um homem. Com isso, subiu para 16 o número de pessoas mortas pela Covid-19 na cidade.
As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O órgão não informou se as vítimas tinham algum tipo de comorbidade e nem se estavam hospitalizadas.