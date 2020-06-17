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Avanço do coronavírus

Mulher de 35 anos é a 11ª vítima da Covid-19 em São Mateus

A paciente estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares desde o dia 23 de maio e testou positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:38

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:38

Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
O balneário de Guriri, em São Mateus, já contabiliza 101 casos confirmados da Covid-19 Crédito: Prefeitura de São Mateus
O município de São Mateus registrou nesta terça-feira (16), o 11º óbito em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma mulher, de 35 anos, que estava internada no Hospital Roberto Silvares, referência no tratamento da doença na Região Norte do Estado.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a mulher possuía comorbidades e deu entrada na unidade hospitalar no dia 23 de maio. Devido à gravidade do quadro clínico, a paciente foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
No último dia 6 de junho, a mulher foi submetida a exames para verificar uma possível contaminação pelo novo coronavírus. O resultado do teste conhecido como RT PCR deu positivo e confirmou o diagnóstico para Covid-19.

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CASOS CONFIRMADOS

São Mateus já soma onze mortes e 400 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado nesta terça-feira (17). Outros 774 pacientes são considerados casos suspeitos e aguardam resultados de exames. Do total de casos confirmados, 214 já são considerados curados clinicamente.

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