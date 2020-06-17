Mulher de 35 anos é a 11ª vítima da Covid-19 em São Mateus

O balneário de Guriri, em São Mateus, já contabiliza 101 casos confirmados da Covid-19 Crédito: Prefeitura de São Mateus

O município de São Mateus registrou nesta terça-feira (16), o 11º óbito em decorrência do novo coronavírus . A vítima é uma mulher, de 35 anos, que estava internada no Hospital Roberto Silvares, referência no tratamento da doença na Região Norte do Estado.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a mulher possuía comorbidades e deu entrada na unidade hospitalar no dia 23 de maio. Devido à gravidade do quadro clínico, a paciente foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último dia 6 de junho, a mulher foi submetida a exames para verificar uma possível contaminação pelo novo coronavírus. O resultado do teste conhecido como RT PCR deu positivo e confirmou o diagnóstico para Covid-19.

CASOS CONFIRMADOS