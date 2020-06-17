Boa Esperança confirma quarta morte no município pelo novo coronavírus

A cidade de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo, registrou nesta terça-feira (16) a quarta morte por Covid-19 no município. A vítima, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era um andarilho cuja idade não foi divulgada.
De acordo com informações da nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais, o paciente chegou a ser atendido pelo sistema de saúde da cidade, mas diante do quadro clínico foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, que é referência para o tratamento do novo coronavírus na Região Norte do Estado.
O homem foi submetido a exame para diagnosticar a contaminação pelo vírus, que deu positivo. Mesmo com todos os recursos O óbito foi registrado na última segunda-feira (15).
Boa Esperança contabiliza 86 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (16). Desse total, 75 pessoas já são consideradas curadas clinicamente. Outras 28 ainda aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus.