Boa Esperança confirma quarta morte no município pelo novo coronavírus

O município de Boa Esperança já registrou 86 casos confirmados de Covid-19 Crédito: Prefeitura de Boa Esperança/Divulgação

A cidade de Boa Esperança , no Norte do Espírito Santo, registrou nesta terça-feira (16) a quarta morte por Covid-19 no município. A vítima, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era um andarilho cuja idade não foi divulgada.

De acordo com informações da nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais, o paciente chegou a ser atendido pelo sistema de saúde da cidade, mas diante do quadro clínico foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, que é referência para o tratamento do novo coronavírus na Região Norte do Estado.

O homem foi submetido a exame para diagnosticar a contaminação pelo vírus, que deu positivo. Mesmo com todos os recursos O óbito foi registrado na última segunda-feira (15).