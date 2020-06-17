Secretário faz alerta sobre testes de Covid-19 fora do período indicado

"Os testes disponíveis, as tecnologias disponíveis, elas não são boas para poder diagnosticar os pacientes em qualquer tempo. O PCR, por exemplo, que é biologia molecular, tem indicação para testar os pacientes entre 4 e 8 dias de evolução da doença. Qualquer teste que eu faça de PCR fora dessa janela, o resultado negativo dele não nega o diagnóstico da doença. O mesmo com o teste rápido. Tenho dito que esses testes não são rápidos, porque eles exigem que o paciente tenha de 7 a 14 dias de evolução, de contato com a doença, para que o teste dê positivo com segurança"