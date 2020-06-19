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Pandemia

Coronavírus no ES: 1.267 mortes e 33.232 casos

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 44 óbitos e 1.460 novos infectados com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:33

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:33

Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Espírito Santo atingiu a marca de 33.232 casos e 1.267 mortes por Covid-19 na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 44 óbitos e por infectar 1.460 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.092 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,81%. Até o momento, 84.143 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.647 registros da doença, seguido por Vitória (5.643), Vila Velha (5.597) e Cariacica (4.055). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 699 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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