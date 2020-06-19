Colatina confirma 19ª morte pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, na Região Noroeste do Estado, confirmou na manhã desta sexta-feira (19) a 19ª morte pelo novo coronavírus no município. A vítima é um idoso de 91 anos que testou positivo para a doença.
Segundo a nota de pesar divulgada pela prefeitura, o paciente apresentou sintomas da Covid-19 e foi diagnosticado com a doença. Ele estava internado em um hospital da região e acabou não resistindo.
A morte do idoso será contabilizada no boletim da Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (19). De acordo com dados registrados até esta quinta-feira (18), Colatina já contabilizava 943 casos confirmados da doença. Desse total, 521 pacientes já são considerados curados clinicamente.