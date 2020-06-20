Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs atinge 84,53% no ES

Ocupação de UTIs no ES aumentou e Região Norte lidera ranking, segundo a Sesa Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiu 84,53%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 653 leitos de UTI disponíveis e 552 estão ocupados.

Segundo consta no Painel Covid-19, as enfermarias que tratam pacientes com coronavírus estão com 67,70% de ocupação. São 457 leitos de enfermarias ocupados dos 675 disponíveis. Já o total, somando enfermarias e leitos de UTI, está em 75,98%, com 1328 leitos existentes e 1009 ocupados.

O painel ainda informou que a Região Norte do Espírito Santo agora apresenta a maior taxa de ocupação do Estado. De acordo com a Sesa, são 78 leitos de UTI oferecidos nos hospitais e 67 estão ocupados, um percentual de 85,90%. A Região Metropolitana agora aparece em segundo, com 85,71% de utilização dos leitos de UTI, com 408 leitos ocupados dos 476 existentes.