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Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs atinge 84,53% no ES

De acordo com Painel Covid-19 da Sesa, a Região Norte agora lidera o ranking de ocupação de leitos de UTI no Estado, com 85,90% de utilização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 22:00

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 22:00

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação de UTIs no ES aumentou e Região Norte lidera ranking, segundo a Sesa Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiu 84,53%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 653 leitos de UTI disponíveis e 552 estão ocupados.
Segundo consta no Painel Covid-19, as enfermarias que tratam pacientes com coronavírus estão com 67,70% de ocupação. São 457 leitos de enfermarias ocupados dos 675 disponíveis. Já o total, somando enfermarias e leitos de UTI, está em 75,98%, com 1328 leitos existentes e 1009 ocupados.
O índice aumentou nesta sexta-feira (19) pelo segundo dia consecutivo após atingir o menor percentual de ocupação desde o final de maio no começo desta semana. O Governo do Estado trabalha com o limite de 91% de utilização das UTIs no Espírito Santo para adotar medidas de risco extremo de contenção em relação ao avanço da pandemia.

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O painel ainda informou que a Região Norte do Espírito Santo agora apresenta a maior taxa de ocupação do Estado. De acordo com a Sesa, são 78 leitos de UTI oferecidos nos hospitais e 67 estão ocupados, um percentual de 85,90%. A Região Metropolitana agora aparece em segundo, com 85,71% de utilização dos leitos de UTI, com 408 leitos ocupados dos 476 existentes.
A Região Sul possui 51 leitos de UTI ocupados dos 65 disponíveis, o que representa 78,46% de utlilização. Já a Região Central do Espírito Santo registra 76,47% de leitos ocupados: são 34 leitos existentes e 26 deles estão ocupados.

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