Inquérito sorológico será retomado na próxima segunda (22) Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Saiba se o seu bairro receberá a 4ª fase do Inquérito Sorológico no ES

De acordo com a Sesa, serão realizados sorteios para a escolha da residência, entre os bairros escolhidos, e da pessoa, dentro do domicílio, que participará do questionário aplicado pela equipe. O resultado estará disponível em 15 minutos.

27 cidades, no total, foram selecionadas para participar do inquérito sorológico. A pesquisa teve início no dia 13 de maio. Nesta quarta fase, 19 cidades foram escolhidas. São elas:

Afonso Cláudio, Alegre, cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama, Viana.

VEJA QUAIS BAIRROS RECEBERÃO O INQUÉRITO SOROLÓGICO:

Afonso Cláudio: Bairro da Grama e Vale do Sol, bairro São Vicente e Vila Nova.

Colatina: São Marcos, Jardim Planalto, Colatina Velha, Santos Dumont e Novo Horizonte.

Vila Velha: Glória, Olaria, Praia da Costa, Itapuã, Centro de Vila Velha, Praia de Itaparica, Soteco, Coqueiral de Itaparica, Garoto, Santa Mônica, Vila Garrido, Vila Batista, Vale Encantado, Cobilândia, Jardim Marilândia, Ibes, Riviera da Barra e São Torquato.

Vitória: Consolação, Gurigica, Maria Ortiz, Inhanguetá, Ilha de Santa Maria, Maruípe, São Cristóvão, Itararé, Santa Cecília, Santa Helena, São Pedro, Nova Palestina, Resistência e Jardim Camburi.

Serra: Jardim Carapina, André Carloni, Jardim Tropical, Cantinho do Céu, Cidade Continental, São Diogo II, Morada de Laranjeiras, Valparaíso, Feu Rosa, Nova Carapina II, Vista da Serra I, São Marcos, Serramar, Santo Antônio, Bairro das Laranjeiras, Eldorado, Vila Nova de Colares, Parque Residencial Jacaraípe, Palmeiras - Região de Serra Sede, Planalto Serrano Bloco C, Novo Horizonte.

Cariacica: Santana, Porto de Santana, Vila Merlo, Nova Brasília, Nova Esperança, Tabajara, Campo Grande, Alto Boa Vista, Nova Valverde, Operário, Nova Rosa da Penha I, Dom Bosco, Boa Sorte, Santa Bárbara, São Francisco, Itanguá, Jardim Botânico, Morada de Santa Fé e Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim: Agostinho Simonato, Aeroporto, Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima), Monte Cristo, Village, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília, São Francisco de Assis e Paraíso.

Iúna: Guanabara, Quilombo e Nossa Senhora da Penha.

São Mateus: Bairros Vitória, Liberdade, Pedra D'Água, São Pedro, Sernamby e Jaqueline.