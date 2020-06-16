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Pandemia

Secretário de Saúde anuncia novas fases do inquérito sorológico no ES

Testagem para identificar o comportamento da Covid-19 no Estado continuará nos meses de julho e agosto; última etapa seria a que acontece no final deste mês de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:07

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:07

Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ampliou o inquérito sorológico com etapas até agosto; três fases já foram realizadas no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Secretário de Saúde anuncia novas fases do inquérito sorológico no ES
O inquérito sorológico, que serve para identificar o comportamento da pandemia no Espírito Santo, contará com novas fases a serem realizadas nos próximos meses de julho e agosto. A ampliação foi anunciada na tarde desta terça-feira (16), em coletiva on-line, pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
Até então, a última etapa aconteceria no final deste mês, entre os dias 22 e 24 de junho, abrangendo 19 municípios de todas as regiões do Estado. Detalhes sobre as datas dos novos ciclos, onde eles acontecerão e quantos testes serão realizados ainda não foram esclarecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que comanda a pesquisa.
"A partir do resultado da próxima etapa, poderemos traçar uma curva de quatro pontos e reconhecer, de maneira muito precisa, o comportamento da pandemia no Espírito Santo. Também estamos estruturando novas etapas para julho e agosto, com uma estratégia de testagem domiciliar"
Nésio Fernandes - Secretário estadual de saúde
Divulgado no último sábado (13), o resultado da terceira etapa do inquérito sorológico apontou que mais de 295 mil capixabas já foram infectados pelo novo coronavírus  número que é nove vezes maior que o de casos confirmados oficialmente pelo Governo do Estado, conforme dados atualizados nesta terça-feira (16).
Além da estimativa de pessoas que já contraíram a Covid-19 no Espírito Santo, a fase mais recente mostrou que a doença está avançando no interior. Esses municípios têm um atraso de três semanas em relação à Grande Vitória e apresentam um crescimento acelerado de diagnósticos positivos, resumiu o secretário.

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