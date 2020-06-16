Coronavírus: veja como está a situação dos PAs da Grande Vitória

Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

A superlotação e a falta de materiais para tratamento de pacientes com a Covid-19 provocou, no último sábado (13), o fechamento do Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, em Vila Velha , por 24 horas. Um aviso na porta do local informava a suspensão dos atendimentos pela "presença de muitos pacientes graves". A situação observada no PA do município é novidade e impacta a população local, mas, em diferentes graus, a forma como o sistema de saúde sofre com a pandemia do novo coronavírus não é exclusividade de Vila Velha.

A Gazeta faz um raio-x da realidade das unidades de saúde dos municípios. Observa-se que a escassez de medicamentos é um problema quase unânime nas unidades. Desde a chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil , muito se discute sobre o momento em que o sistema de saúde entraria em "colapso", ou seja, mesmo com plano de saúde e até ordem judicial, não haveria espaço para tratamento de todos os infectados. Com dados das prefeituras de Vitória , Vila Velha, Serra Cariacica , a reportagem defaz um raio-x da realidade das unidades de saúde dos municípios. Observa-se que a escassez de medicamentos é um problema quase unânime nas unidades.

VILA VELHA

O fechamento por 24 horas do PA de Cobilândia ligou um sinal de alerta. Na noite do último sábado (13), por conta da presença de pacientes em estado grave com coronavírus e pela dificuldade de compra dos equipamentos, o PA foi fechado. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, "a pandemia pegou o sistema de saúde de surpresa no mundo inteiro, especialmente os necessitados de entubação (...)". O executivo municipal ainda solicitou intervenção do Ministério da Saúde para que as unidades sejam abastecidas. O PA foi reaberto na noite de domingo (14).

Questionada sobre o atual estado das Unidades de Saúde de Vila Velha quanto a superlotação, quantidade de atendimentos por dia e leitos para tratamento da Covid-19, a PMVV respondeu:

Hoje, 16 pessoas aguardam transferência no PA da Glória. Ninguém aguarda por transferência no PA de Cobilândia;

PA da Glória tem capacidade instalada para uma média de 600 pessoas em 24h;

PA de Cobilândia tem capacidade para 160 pessoas em 24h;

PA da Glória tem 25 leitos sendo 16 para Covid-19;

PA de Cobilândia tem 8 leitos sendo 5 leitos para Covid-19;

A Semsa conseguiu contornar o desabastecimento de alguns medicamentos, notadamente aqueles usados em procedimentos de entubação, fato que gerou suspensão temporária do PA Cobilândia no fim de semana. E está empenhada na abertura de processos de compra, inclusive emergenciais, para evitar o colapso na urgência e emergência.



A Semsa ressaltou que o desabastecimento de medicamentos e insumos não é uma exclusividade nas unidades de saúde de Vila Velha. "Trata-se de uma crise nacional nos serviços de saúde em todos os níveis - inclusive hospitalares - imposta por questões relacionadas ao mercado farmacêutico", informou em nota.

A secretaria ainda listou as principais dificuldades dos gestores públicos na aquisição de produtos.

Fracasso nos certames licitatórios, inclusive via Pregão Eletrônico;

Certames desertos;

Desistência dos fornecedores;

Suspensão das entregas programadas;

Prorrogação das entregas para mais de 90 dias.



A secretaria finalizou a nota dizendo que o problema é bem mais complexo, que exige intervenção do Ministério da Saúde e Ministério Público Federal, e que diante da gravidade da situação, é preciso ação urgente do Ministério da Saúde para intensificação da regulação do mercado e uma articulação forte com o setor farmacêutico para ter acesso garantido a oferta regular e sustentada destes medicamentos e insumos.

CARIACICA

Até a tarde desta segunda-feira (15), o PA do Trevo de Alto Lage já tinha 24 pacientes aguardando transferência para um leito na rede hospitalar no Estado, mais que a capacidade do local. Em média, 340 pacientes suspeitos de Covid-19 são atendidos por dia. O PA possui 19 leitos no total para atendimento de todas as doenças, inclusive Covid-19.

"Não há falta de medicação no município para garantir o tratamento dos pacientes com Covid-19. Apenas pacientes em observação ficam nos pronto-atendimentos. Quando há necessidade de internação, é feito o cadastro do paciente junto a Central Reguladora de Vagas do Estado e é solicitada a vaga", relatou a Prefeitura Municipal de Cariacica.

SERRA

Já a Prefeitura Municipal da Serra (PMS) destacou que, neste período de pandemia pelo novo coronavírus, as três Unidades de Pronto Atendimento da Serra atendem, em média, 300 pessoas por dia  a maioria com quadro de síndrome respiratória. "Temos hoje 88 leitos distribuídos nas três UPAs, sendo que 50 leitos são reservados para pacientes com Covid. Temos 18 respiradores nas três unidades", enviou em nota.

A UPA de Castelândia é exclusiva para atendimento de Covid-19, entretanto todos os serviços de saúde fazem atendimentos de demanda espontânea para síndrome gripal e para o coronavírus. Ao todo, até esta tarde, seis pacientes aguardam transferência na UPA de Castelândia; oito pacientes na UPA da Serra; dois pacientes, já internados, aguardam transferência na UPA de Carapina.

A PMS é mais uma das prefeituras que relata que as medicações envolvidas na intubação para um paciente com a Covid-19 estão mais escassas, mas garante que os serviços estão abastecidos.

VITÓRIA

Já a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) alegou que, em média, 180 pessoas são atendidas no Pronto Atendimento da Praia do Sué e 150 na Unidade de São Pedro. Nos leitos de retaguarda, pacientes com a Covid-19 estão sendo transferidos em um "tempo oportuno". São seis esperando na Praia do Suá e três em São Pedro.

Oito leitos em São Pedro e sete na Praia do Suá são exclusivos para pacientes com o novo coronavírus. Para doenças que não a Covid-19, são nove na Praia do Suá e seis em São Pedro. A Secretária de Saúde Municipal ainda acrescentou que São Pedro deve ganhar 20 leitos exclusivos para amenizar os impactos da pandemia. A extensão deve estar funcionando "em breve".