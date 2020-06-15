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Pandemia

Covid-19: idosa deixa hospital em Vitória após ficar 25 dias internada

Rita de Cassia que, de acordo com a família, sempre manteve um estilo de vida saudável, não precisou ficar entubada, mas chegou a passar cinco dias usando máscara de ventilação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:47

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:47

Rita de Cassia deixou hospital em Vitória após vencer a Covid-19
Rita de Cassia deixou hospital em Vitória após vencer a Covid-19 Crédito: Arquivo da família
Rita de Cassia Silva Prado, aposentada de 66 anos, deixou, nesta segunda-feira (25), o hospital em Vitória onde esteve internada durante 25 dias com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela que, de acordo com a família, sempre manteve um estilo de vida saudável, não precisou ficar entubada, mas chegou a passar cinco dias usando máscara de ventilação.
Rita de Cassia deixou hospital em Vitória após vencer a Covid-19
Rita de Cassia é recepcionada pela família Crédito: Arquivo da família
Segundo a filha de Rita de Cassia, Juliana Silva Prado Luchi, servidora pública de 43 anos, a mãe está agora muito feliz e aliviada. "Ela passou momentos muito difíceis na UTI, mas foi muito bem assistida e o hospital disponibilizou algumas videochamadas. Meu pai, de 71 anos, e meu irmão também testaram positivo, mas foram quase assintomáticos", contou.
Juliana afirmou ainda que a família esteve muito angustiada durante os dias de internação da matriarca, e fez um apelo para que as pessoas que puderem, fiquem em casa. "É muito triste a situação de não poder acompanhar de perto, a gente fica numa ansiedade imensa. Não sabíamos se acordaríamos e teríamos boas notícias,  se ela estaria entubada ou piorado o quadro. Faço o apelo de que as pessoas fiquem em casa, porque não é fácil e só quem enfrentou consegue entender. Nunca imaginei que mamãe fosse ficar assim, ela é totalmente saudável e de uma hora para outra estava hospitalizada, a sorte é que ela é forte", disse.

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