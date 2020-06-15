Covid-19: idosa deixa hospital em Vitória após ficar 25 dias internada

Segundo a filha de Rita de Cassia, Juliana Silva Prado Luchi, servidora pública de 43 anos, a mãe está agora muito feliz e aliviada. "Ela passou momentos muito difíceis na UTI, mas foi muito bem assistida e o hospital disponibilizou algumas videochamadas. Meu pai, de 71 anos, e meu irmão também testaram positivo, mas foram quase assintomáticos", contou.

Juliana afirmou ainda que a família esteve muito angustiada durante os dias de internação da matriarca, e fez um apelo para que as pessoas que puderem, fiquem em casa. "É muito triste a situação de não poder acompanhar de perto, a gente fica numa ansiedade imensa. Não sabíamos se acordaríamos e teríamos boas notícias, se ela estaria entubada ou piorado o quadro. Faço o apelo de que as pessoas fiquem em casa, porque não é fácil e só quem enfrentou consegue entender. Nunca imaginei que mamãe fosse ficar assim, ela é totalmente saudável e de uma hora para outra estava hospitalizada, a sorte é que ela é forte", disse.