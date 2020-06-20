Secretaria de Saúde pede que municípios comuniquem oficialmente uso de cloroquina

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) encaminhou uma orientação às secretarias de saúde municipais do Espírito Santo, nesta sexta-feira (19), para que publiquem ato administrativo sobre o uso de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. As prefeituras possuem autonomia para a utilização ou não do medicamento na rede de saúde municipal, mesmo que contrarie o que o Estado recomenda.
Em 29 de maio, a Secretaria da Saúde (Sesa) atualizou o protocolo para uso da cloroquina mediante publicação de Nota Técnica após avaliação de um grupo de médicos especialistas. O documento estabeleceu o uso do medicamento somente mediante avaliação médica em pacientes hospitalizados, ou seja, em estado grave da doença.
O município de Aracruz é um dos que faz uso da cloroquina no Estado. A prefeitura liberou a utilização do medicamento em pacientes atendidos pela da rede municipal de saúde, desde que com prescrição médica e autorização dos familiares. Segundo o site do Painel Covid-19, a cidade possui 385 registros de infectados pelo novo coronavírus e também 22 mortes.
Por nota à imprensa, a Sesa informou que orienta aos municípios que adotem medidas e protocolos de tratamento baseados em evidências e com foco na segurança do paciente.
"Isso inclui a publicação de um ato administrativo específico para normatizar o uso do medicamento, com as devidas orientações sobre as contraindicações, os eventos adversos, a garantia de monitoramento cardíaco quando indicado, para que, não obstante a autorização do Conselho Federal de Medicina, os profissionais médicos sejam protegidos de possíveis responsabilizações civis e criminais caso ocorram eventos adversos com o uso do medicamento", descreveu.
O receio da Secretaria Estadual existe por não haver evidências de eficácia do uso da cloroquina em pacientes da Covid-19 com quadro leve.
No documento enviado aos municípios e assinado pelo secretário Nésio Fernandes, a orientação é de que seja feita a normatização municipal do uso da cloroquina. Pede também que a assistência farmacêutica da cidade repasse informações sobre o consumo mensal do medicamento e identificação dos profissionais envolvidos, para que seja encaminhada a quantia correta, retirada do estoque estadual fornecido pelo Ministério da Saúde.