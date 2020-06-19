Casagrande destaca resultados positivos e reforça pedido por isolamento social

Governador Renato Casagrande durante o anúncio da PPP da Cesan em Cariacica Crédito: Hélio Filho/Secom

Para Casagrande, isso deve-se a estruturação da rede pública de saúde que o Estado vem realizando desde o início da pandemia, em março. "A estratégia que adotamos foram as medidas de prevenção, uso de máscaras e isolamento social, estruturação permanente com compra de equipamentos e de leitos da rede privada. Três meses depois do início das ações de organização, nos permitiu perceber resultados positivos com relação ao sistema de saúde estadual, pois todas as pessoas que precisaram de um leito, enfermaria ou UTI, tiveram possibilidade de ter atendimento", afirmou.

A abertura de leitos deve continuar, segundo Casagrande. De maio até esta sexta-feira (19), foram criados 149 vagas para atendimento de tratamento intensivo exclusivo para pacientes com Covid-19. "Essa estratégia de estruturar o sistema de saúde nos fez estar um passo a frente da Covid-19 , quando se trata de atendimento hospitalar. Tivemos problemas regionais, mas sempre tratamos o serviço como estadual, pois o Espírito Santo não possui grandes dimensões, nos possibilitando atender a todos", pontuou o governador.

A quantia de leitos de UTI se estabeleceu e o sistema de saúde deve ser observado dia após dia, pois a transmissão continua, passando o vírus de uma pessoa para outra, gerando uma maior demanda sobre o sistema de saúde e também mais mortes. Por isso, Casagrande não deixou de reforçar o pedido de distanciamento e isolamento social, as regras de higiene e uso de máscaras.