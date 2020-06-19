Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado em 13 de junho de 2020 Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. STJ: investigação do MPF-ES sobre matriz de risco pode continuar

Além da recomendação encaminhada pelo MPF, que havia sido suspensa pela Justiça Estadual, o órgão havia encaminhado ofício ao secretário de Estado da Saúde , Nésio Fernandes, solicitando informações a respeito do responsável por elaborar o Mapa, sob pena de crime e ato de improbidade administrativa.

Diante deste ofício, o Estado ajuizou uma Ação Civil Pública com um pedido de liminar para que os efeitos da requisição do Ministério Público Federal fossem suspensos. Na ação, o governo alega que o Secretário de Saúde expediu ofício ao MPF explicando todas as dificuldades na inclusão de novo índice na matriz de risco ampliada e que as áreas técnicas avaliariam essa possibilidade, dentro de um prazo maior.

O pedido do Estado havia sido atendido pela Justiça Estadual, desobrigando o governo de responder às solicitações do MPF. Na decisão, do dia 6 de junho, o juiz Anselmo Laranja ressaltou a transparência do governo do Estado no combate ao coronavírus no Espírito Santo, assim como o uso de respaldo técnico e científico para adotar medidas de enfrentamento.

A decisão atual, do STJ, em Brasília, definiu que o processo anteriormente analisado pela Justiça Estadual deverá ir para análise da 4ª Vara Federal Cível de Vitória. O ministro Francisco Falcão ressaltou o entendimento do tribunal, de que a presença do MPF como parte no processo, por si só, demanda o julgamento da questão pela Justiça Federal.

O TRANCAMENTO

De acordo com o MPF, o Governo do Espírito Santo ajuizou ação civil pública na Justiça Estadual contra o MPF, no sábado, dia 6 de junho. O objetivo, segundo o órgão, era de suspender os efeitos das recomendações e das requisições de informações feitas pelo MPF, além de obter o trancamento do procedimento administrativo do órgão que acompanha as ações adotadas no controle da Covid-19.

Ainda segundo o MPF, a liminar então acatada pela Justiça Estadual e, agora cassada pelo STJ, restringia a atuação do Ministério Público Federal nas diversas questões relacionadas à pandemia, visando proteger a população, além de fiscalizar os recursos públicos utilizados, muitos deles a partir de repasses federais.

O OUTRO LADO

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que ainda não foi oficialmente notificada da decisão do STJ. No entanto, adianta que irá entrar com recurso, bem como atuará junto à Justiça Federal para garantir a manutenção da liminar anterior.

AÇÃO SOBRE DIVULGAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS

À ocasião, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já havia se manifestado. Confira a nota:

"A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que vai recorrer da decisão por já cumprir parte das solicitações feitas na ação, a exemplo de informar a ocupação dos leitos pediátricos no Portal Covid-19 ES (coronavirus.es.gov.br), aba Ocupação geral de leitos, onde é destacada a ocupação de leitos do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) e Hospital e Maternidade São José (HMSJ). A Sesa esclarece que irá reforçar a informação já disponibilizada no Portal Covid-19 onde é possível observar que, dos 610 leitos de UTI disponíveis, os leitos pediátricos representam 3,61% - o que aponta a proporcionalidade do comportamento da pandemia em solo capixaba.

Todos os leitos informados no Portal Covid-19 ES correspondem a leitos reais e informados no dia por cada unidade hospitalar. É vedado aos hospitais considerar no censo hospitalar leitos não contratualizados, bloqueados por falta de recursos humanos, equipamentos e insumos. A norma exige 1 ventilador para cada 2 leitos, porém, no Espírito Santo, a orientação é que haja a proporção mínima de 7 ventiladores para cada 10 leitos. Em algumas unidades essa proporção chega a 1 para 1, não sendo correto contabilizar somente leitos de UTI que possuam ventiladores, visto que o hospital não trata somente de pacientes dependentes de ventilação mecânica.

A análise do MPF apresenta uma fragilidade por referir-se a uma situação pontual e transitória de uma unidade hospitalar na região Sul do Estado, que não impediu o acesso a leito. A evolução crítica do paciente Covid-19 pode ocorrer em questão de horas e por questões não dependentes do processo regulatório, mas sim por características próprias da evolução do quadro clínico. O processo regulatório é estruturado de maneira a garantir vaga zero a paciente crítico e pelo Núcleo Especial de Regulação de Internação (NERI) a pacientes não críticos.

O Estado tem dimensões pequenas permitindo que a remoção dos pacientes para a Grande Vitória e outras regiões seja efetiva e represente a garantia do equilíbrio da disponibilidade de leitos à população.