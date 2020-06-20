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Pandemia

Coronavírus no ES: 1.297 mortes e 34.238 casos confirmados

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 30 óbitos e 1.006 novos infectados com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 16:52

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 16:52

Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus
Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus: 84,5% dos leitos estão ocupados no Estado Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto
Espírito Santo atingiu a marca de 34.238 casos e 1.297 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (20). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 30 óbitos e por infectar 1.006 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.836 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,79%. Até o momento, 85.532 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.813 registros da doença, seguido por Vitória (5.763), Vila Velha (5.753) e Cariacica (4.149). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 702 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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