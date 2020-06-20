Coronavírus no ES: 1.297 mortes e 34.238 casos confirmados

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.836 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,79%. Até o momento, 85.532 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.