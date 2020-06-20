Quem descumprir medidas de combate à Covid-19 será multado no Sul do ES

Venda Nova do Imigrante/ES Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação

Preocupadas com o avanço da transmissão do novo coronavírus , municípios do Sul do Espírito Santo, determinaram, por meio de decretos, multas para quem for flagrado descumprindo as regras de isolamento social nos casos suspeitos. Em Venda Nova do Imigrante, o valor é de R$ 239 e pode dobrar em caso de reincidência. Já em Iúna, há punição para cada tipo de irregularidade e pode chegar a R$ 1.754.

Segundo a prefeitura de Venda Nova do Imigrante , a aplicação de multa começa a valer a partir deste sábado (20). Quem receber diagnóstico de coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde e não respeitar o isolamento poderá ser multado em R$ 239, equivalente a 50 unidades fiscais do Município (UFM).

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Ainda de acordo com a prefeitura, a penalidade poderá ser ainda maior em caso de reincidência. Quem descumprir a regra pela segunda vez receberá nova punição, no valor de R$ 478. Se a reincidência continuar, a multa também será de R$ 478 por dia de descumprimento. Todos os recursos recolhidos serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde.

Venda Nova já soma quase 150 casos confirmados de Covid-19 e duas mortes. Por lá, a prefeitura também disponibilizou um canal para denuncias, o Disk Aglomeração, pelo telefone (28) 99927-8874.

IÚNA

Iúna, na Região do Caparaó Crédito: Alcino Junior

No Caparaó, Iúna também adotou a aplicação de penalidades para quem não seguir as determinações durante a pandemia. Segundo o decreto, assinado ontem pelo prefeito Weliton Virgílio Pereira, não utilizar máscara no interior de qualquer estabelecimento em que seu uso é obrigatório pela legislação dará multa de 298,21 por trabalhador. Para o cliente do comércio, a multa R$ 210,50.

Não disponibilizar os meios para a higienização de mãos dos clientes, como álcool em gel 70% ou sabão líquido, água corrente e toalhas descartáveis também dá multa. O valor também é de R$ 210,50. Se o estabelecimento não respeitar o horário de funcionamento, a penalidade é de R$ 1.508.

Para quem atender clientes fora dos horários autorizados pode terá que pagar R$ 508,71. O estabelecimento supermercadista que deixar de higienizar carrinhos e cestas também sofre pena  de R$ 210,50. No caso de comércios que não impedirem aglomerações no interior do estabelecimento, a multa é de R$ 1.754.

Ainda de acordo com o decreto, no caso de pagamento espontâneo da multa no prazo estabelecido no auto de infração, terá desconto de 10% sobre o valor da penalidade.