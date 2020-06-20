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Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs atinge 82,07% no ES

De acordo com Painel Covid-19 da Sesa, após alta na sexta-feira (19), taxa de ocupação voltou a cair. Região Norte é a que tem situação mais crítica, com 84,62% dos leitos de UTI ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 18:07

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 18:07

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação de UTIs no ES voltou a cair após dois dias de aumento no número de leitos disponíveis Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiu 82,07% neste sábado (20). O percentual voltou a cair após dois dias de aumento no número de leitos disponíveis. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 658 leitos de UTI disponíveis e 540 estão ocupados.
Os dados mostram que as enfermarias que tratam pacientes com coronavírus estão com 66,57% de ocupação. São 460 leitos de enfermarias ocupados dos 691 disponíveis. Já o total, somando enfermarias e leitos de UTI, está em 74,13%, com 1.349 leitos existentes e 1.000 ocupados.
Na última quarta-feira (17), o Estado havia atingido o menor percentual de ocupação desde o final de maio, com 81,86% dos leitos ocupados. No entanto, a taxa havia voltado a aumentar nos últimos dois dias. A redução do índice se deve tanto por conta da redução de pacientes internados, quanto no aumento de leitos disponibilizados pelo Estado. O governo estadual trabalha com o limite de 91% de utilização das UTIs no Espírito Santo para adotar medidas de risco extremo de contenção em relação ao avanço da pandemia.

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O painel ainda informou que a Região Norte do Espírito Santo se mantém como a maior taxa de ocupação do Estado. De acordo com a Sesa, são 78 leitos de UTI oferecidos nos hospitais e 66 estão ocupados, um percentual de 84,62%. A Região Metropolitana agora aparece em segundo, com 82,54% de utilização dos leitos de UTI, com 381 leitos ocupados dos 481 existentes.
A Região Sul possui 52 leitos de UTI ocupados dos 65 disponíveis, o que representa 80% de utilização. Já a Região Central do Espírito Santo registra 73,53% de leitos ocupados: são 34 leitos existentes e 25 deles estão ocupados.

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