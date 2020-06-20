Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs atinge 82,07% no ES

Ocupação de UTIs no ES voltou a cair após dois dias de aumento no número de leitos disponíveis Crédito: Reprodução/TV

82,07% neste sábado (20). O percentual voltou a cair após dois dias de aumento no número de leitos disponíveis. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiuneste sábado (20). O percentual voltou a cair após dois dias de aumento no número de leitos disponíveis. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) , são 658 leitos de UTI disponíveis e 540 estão ocupados.

Os dados mostram que as enfermarias que tratam pacientes com coronavírus estão com 66,57% de ocupação. São 460 leitos de enfermarias ocupados dos 691 disponíveis. Já o total, somando enfermarias e leitos de UTI, está em 74,13%, com 1.349 leitos existentes e 1.000 ocupados.

O painel ainda informou que a Região Norte do Espírito Santo se mantém como a maior taxa de ocupação do Estado. De acordo com a Sesa, são 78 leitos de UTI oferecidos nos hospitais e 66 estão ocupados, um percentual de 84,62%. A Região Metropolitana agora aparece em segundo, com 82,54% de utilização dos leitos de UTI, com 381 leitos ocupados dos 481 existentes.