Coronavírus: UTIs do Estado registram 81,26% de taxa de ocupação

Taxa de ocupação de UTIs no Estado atingiu o menor percentual do mês de junho neste domingo (21) Crédito: Reprodução/TV

81,26% neste domingo (21). Os hospitais do Espírito Santo possuem, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo chegou aneste domingo (21). Os hospitais do Espírito Santo possuem, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 657 leitos de UTI disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus e 534 estão ocupados.

Essa é a segunda redução seguida no índice, segundo a Sesa, que volta a bater o recorde de menor percentual registrado desde o final de maio . No último dia 17, o Painel Covid-19 mostrava uma taxa de ocupação de 81,86% e, neste domingo (21), o índice voltou a cair e chegou a 81,26%, menor percentual registrado neste mês.

De acordo com a Sesa, as enfermarias para o tratamento de pacientes com Covid-19 estão com 70,77% de seu total ocupados. São 691 leitos oferecidos e 489 estão ocupados. Já o total de leitos, somando UTIs e enfermarias, é de 1348 leitos, sendo que 1023 estão em uso. Isso significa um percentual de 75,89% de ocupação.

Os dados do Painel Covid-19 apontam ainda que a Região Metropolitana voltou a ocupar o todo da lista de regiões do Estado com maior taxa de ocupação de leitos de UTI. São 481 leitos oferecidos e 399 estão sendo utilizados, um percentual de 82,95%. Já a Região Norte registrou queda no índice e agora possui 78,21% de leitos de uso. São oferecidos 78 leitos e 61 estão em uso.