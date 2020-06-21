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Coronavírus: UTIs do Estado registram 81,26% de taxa de ocupação

Segundo o Painel Covid-19 da Sesa, o Espírito Santo voltou a atingir o menor percentual deste mês de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva; Região Metropolitana voltou a ocupar o topo da lista de regiões com maior uso de UTIs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 18:38

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 18:38

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação de UTIs no Estado atingiu o menor percentual do mês de junho neste domingo (21) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo chegou a 81,26% neste domingo (21). Os hospitais do Espírito Santo possuem, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 657 leitos de UTI disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus e 534 estão ocupados.
Essa é a segunda redução seguida no índice, segundo a Sesa, que volta a bater o recorde de menor percentual registrado desde o final de maio. No último dia 17, o Painel Covid-19 mostrava uma taxa de ocupação de 81,86% e, neste domingo (21), o índice voltou a cair e chegou a 81,26%, menor percentual registrado neste mês.
O Governo do Estado trabalha com o limite de 91% de ocupação dos leitos de UTI para decretar medidas de risco extremo para o Espírito Santo, que incluem o lockdown.

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De acordo com a Sesa, as enfermarias para o tratamento de pacientes com Covid-19 estão com 70,77% de seu total ocupados. São 691 leitos oferecidos e 489 estão ocupados. Já o total de leitos, somando UTIs e enfermarias, é de 1348 leitos, sendo que 1023 estão em uso. Isso significa um percentual de 75,89% de ocupação.
Os dados do Painel Covid-19 apontam ainda que a Região Metropolitana voltou a ocupar o todo da lista de regiões do Estado com maior taxa de ocupação de leitos de UTI. São 481 leitos oferecidos e 399 estão sendo utilizados, um percentual de 82,95%. Já a Região Norte registrou queda no índice e agora possui 78,21% de leitos de uso. São oferecidos 78 leitos e 61 estão em uso.
A Região Central possui a terceira maior taxa de ocupação do Estado, com 76,47% dos leitos de UTI em uso. São 34 leitos existentes e 26 ocupados. Já a Região Sul possui 64 leitos de UTI e 48 estão em uso, ou seja, 75%

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