Linhares registra mais duas mortes por Covid; total chega a 23

Linhares já contabiliza 969 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O número de mortes pela Covid-19 no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , continua subindo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre a madrugada e a manhã deste domingo (21), mais duas pessoas morreram vítimas da doença, chegando a 23 óbitos na cidade.

Uma das vítimas era uma idosa, de 68 anos, que estava internada em um hospital particular da cidade. Já a outra paciente, de 84 anos, estava internada no Hospital Geral de Linhares (HGL). As duas, segundo a secretaria, possuíam comorbidades.

Após apresentarem os sintomas de infecção pelo novo coronavírus , as idosas foram submetidas a exames que detectaram a contaminação. Diante do agravamento do quadro clínico, elas não resistiram e morreram.

Conforme recomenda o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias estão sendo orientada a realizar os sepultamentos sem a realização de velórios, diminuindo a possibilidade de novas contaminações.

Profissionais utilizam equipamentos de proteção especiais para realizar sepultamentos de vítimas da Covid-19 Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

ÓBITOS POR COVID-19

Neste sábado (20), Linhares também já tinha registrado outros dois óbitos pelo novo coronavírus. De acordo com as informações do boletim divulgado pela prefeitura, as vítimas eram um idoso, de 77 anos, e uma idosa de 97. Os dois estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL).