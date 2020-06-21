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Fotojornalismo

Veja fotos de ato em memória aos mortos por Covid-19 em Camburi

Estado já contabiliza quase 1,3 mil mortos pelo novo coronavírus. Protesto chamou a atenção de quem passava pelo local.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 11:52

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 11:52

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um grupo de manifestantes instalou 130 cruzes na areia da praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (21). Trata-se de um ato pela memória dos quase 1,3 mil capixabas que morreram em decorrência do novo coronavírus e um protesto contra as medidas de flexibilização adotadas no Espírito Santo.
A manifestação foi organizada pelo Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores, um conjunto de movimentos sociais representativos, centrais sindicais e outras entidades. O Fórum critica as medidas de flexibilização adotadas no estado e também outras que estão sendo cogitadas, como o retorno das aulas em escolas particulares e reabertura de shoppings.
Ainda pela manhã, uma mulher que caminhava do calçadão tentou retirar umas das faixas, que continham críticas ao governo federal, mas foi impedida pelos manifestantes. 

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Mulher retira faixas contra governo em protesto por mortes de Covid-19 no ES

O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou o ato. Veja imagens:

Cruzes na praia de Camburi, em Vitória, lembram mortos pelo novo coronavírus no Estado

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