Veja fotos de ato em memória aos mortos por Covid-19 em Camburi

A manifestação foi organizada pelo Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores, um conjunto de movimentos sociais representativos, centrais sindicais e outras entidades. O Fórum critica as medidas de flexibilização adotadas no estado e também outras que estão sendo cogitadas, como o retorno das aulas em escolas particulares e reabertura de shoppings.