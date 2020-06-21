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Mulher retira faixas contra governo em protesto por mortes de Covid-19 no ES

Ato é realizado em Camburi com cruzes na areia. As faixas mostram 'Necropolítica fascista já matou mais de 50 mil pessoas no Brasil #Fora Bolsonaro #Fora Mourão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 10:48

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 10:48

Mulher retira faixas contra governo federal em protesto por vítimas de Covid-19 na Praia de Camburi, em Vitória
Mulher retira faixas contra governo federal em protesto por vítimas de Covid-19 na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução
Durante o ato realizado na Praia de Camburi, em Vitória, neste domingo (21), em que um grupo colocou cruzes nas areias da praia pela memória das vítimas do novo coronavírus e em protesto contra as medidas de flexibilização adotadas no Espírito Santo, uma mulher retirou faixas afixadas em cordas localizadas no calçadão. Nos cartazes constam críticas ao governo federal, com pedidos para a saída do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). 
Um vídeo gravado por participantes do protesto mostra a mulher, que caminhava pelo local, sem máscara, retirando as faixas e as carregando para longe do espaço onde estavam penduradas, nas cercas da área de vegetação da praia, próximo à área onde é realizado o ato. Veja o vídeo:

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Faixa exibida em protesto por vítimas da Covid-19 na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (21)
Faixa exibida em protesto por vítimas da Covid-19 na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (21) Crédito: Internauta
A mulher carregou as faixas por alguns metros, dizendo que as jogaria no lixo. Em seguida, participantes do ato tomaram os cartazes da mão dela. Houve um princípio de confusão e discussão. Contudo, após pessoas que estavam próximas apartaram o conflito. A cidadã seguiu a caminhada e os participantes fixaram novamente as faixas no local.
O técnico em administração Toni Gomes, um dos participantes do ato, afirmou que o grupo estava próximo às cruzes quando foi avisado que alguém estava retirando as faixas. Ele contou que mulher xingou os manifestantes e, depois, continuou a realizar a atividade física no calçadão. 
"Ela foi arrancando (a faixa), dizendo que era democracia e que ela tinha o direito de fazer aquilo. Gritando e xingando todo mundo. Pedimos para ela devolver, teve um bate-boca. A acusamos de ladra porque aquela faixa não pertence a ela. Só que ela estava com xingamentos. Só conseguimos recuperar depois. Não houve da nossa parte agressão verbal ou física. Ela seguiu o caminho e, uns 40 minutos depois, passou de volta gritando com a gente, mas não mexeu mais com as faixas e foi embora", disse.
A mulher que aparece nas imagens não foi localizada pela reportagem para comentar o ocorrido.

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