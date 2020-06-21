130 cruzes em Camburi para lembrar as vítimas da Covid-19 no ES
Quem passa pelo calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (21), pode observar cruzes colocadas em um trecho da orla, e próximo a elas uma faixa com a frase "1.300 mortes no ES". Trata-se de um ato pela memória dos capixabas que morreram em decorrência do novo coronavírus e um protesto contra as medidas de flexibilização no comércio adotadas no Espírito Santo.
Pela última atualização do painel sobre os dados da Covid-19, o Estado tem 1.297 óbitos e, seguindo as projeções, deve ultrapassar a marca de 1,3 mil mortes neste domingo. Foram colocadas 130 cruzes em covas simbólicas feitas na areia da praia para lembrar as pessoas mortas com diagnóstico da doença em todo o Espírito Santo desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano.
O ato é realizado pelo Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores, um conjunto de movimentos sociais representativos, centrais sindicais e outras entidades. De acordo com Lula Rocha, coordenador do Círculo Palmarino, um dos grupos participantes da manifestação, o objetivo, além de lembrar as vítimas da doença, é cobrar mais ações.
"A ideia é fazer um ato pela memória das pessoas mortas da Covid-19 no Espírito Santo e também cobrar medidas mais efetivas do governo para evitar que mais mortes ocorram", disse.
Em uma carta divulgada, o Fórum critica as medidas de flexibilização adotadas no Estado e também outras que estão sendo cogitadas, como o retorno das aulas em escolas particulares e reabertura de shoppings todos os dias da semana. Veja o documento na íntegra.
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Carta em memória às vitimas da COVID-19 no Espírito Santo
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De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, portal da Secretaria de Estado da Saúde que traz informações e compila os dados oficiais sobre o novo coronavírus no Espírito Santo, 1.297 capixabas faleceram por causa da doença até este sábado (20).
Caso a média de óbitos registrada na última semana, em torno de 40 por dia, seja mantida, a marca de 1.300 deve ser ultrapassada neste domingo (21), dia em que foram colocadas as cruzes na Praia de Camburi.
Além da marca no Espírito Santo, o Brasil também registrou um número expressivo de mortes em decorrência da Covid-19. Neste sábado, o total de brasileiros mortos pelo novo coronavírus chegou a 50 mil, marca que havia sido atingida apenas pelos Estados Unidos em todo o mundo.