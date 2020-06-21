Uso de bebidas alcoólicas: ES decide restringir venda para evitar pontos de aglomeração Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. ES proíbe venda de bebida alcoólica em distribuidoras nos finais de semana

Através de uma portaria, assinada pelo secretário Nésio Fernandes e publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, a pasta proibiu a comercialização de bebidas nesses dias em lojas de conveniência e em distribuidoras.

Durante a semana, nos dias úteis, a venda só sera permitida do meio-dia às 16 horas. Até então, só estava vedado o consumo presencial nesses pontos, norma que continua valendo. As novas regras, de acordo com a portaria, começam a vigorar a partir desta segunda-feira (22). Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a medida não incluiu a venda por delivery, que segue valendo.

BARES SEM FUNCIONAR

Também continua proibido o funcionamento presencial dos bares, que não podem abrir as portas há três meses , embora seja flagrante o desrespeito ainda em muitos locais. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) estima que a crise pode levar 4 mil estabelecimentos do setor a fechar suas portas e calcula que já houve 25 mil demissões.

Além desses pontos, continua vedada a abertura de cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins até pelo menos o dia 30 de junho de 2020.

De acordo com levantamento desenvolvido pela Inloco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários, apenas 35,3% dos capixabas respeitaram as regras de isolamento social.

O QUE DIZ O DECRETO SOBRE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E DISTRIBUIDORAS

"Fica vedado em lojas de conveniência e em distribuidoras de bebida: