Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ações na pandemia

ES proíbe venda de bebida alcoólica em distribuidoras nos finais de semana

Medida afeta também as lojas de conveniência e valerá ainda nos feriados. Comercialização será limitada aos dias úteis, do meio-dia às 16 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 12:14

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 12:14

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Uso de bebidas alcoólicas: ES decide restringir venda para evitar pontos de aglomeração Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ES proíbe venda de bebida alcoólica em distribuidoras nos finais de semana
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decidiu restringir a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana e feriados no Espírito Santo, em mais uma tentativa de reduzir aglomerações, como é recomendado no combate ao coronavírus.
Através de uma portaria, assinada pelo secretário Nésio Fernandes e publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, a pasta proibiu a comercialização de bebidas nesses dias em lojas de conveniência e em distribuidoras. 
Durante a semana, nos dias úteis, a venda só sera permitida do meio-dia às 16 horas. Até então, só estava vedado o consumo presencial nesses pontos, norma que continua valendo. As novas regras, de acordo com a portaria, começam a vigorar a partir desta segunda-feira (22).  Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a medida não incluiu a venda por delivery, que segue valendo.

BARES SEM FUNCIONAR

Também continua proibido o funcionamento presencial dos bares, que não podem abrir as portas há três meses, embora seja flagrante o desrespeito ainda em muitos locais. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) estima que a crise pode levar 4 mil estabelecimentos do setor a fechar suas portas e calcula que já houve 25 mil demissões.
Além desses pontos, continua vedada a abertura de cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins até pelo menos o dia 30 de junho de 2020.
Essas medidas buscam reduzir a interação social. O índice de isolamento social no Espírito Santo registrou nesta sexta-feira (19) o nível mais baixo desde o dia 18 de março.
De acordo com levantamento desenvolvido pela Inloco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários, apenas 35,3% dos capixabas respeitaram as regras de isolamento social.

O QUE DIZ O DECRETO SOBRE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E DISTRIBUIDORAS

"Fica vedado em lojas de conveniência e em distribuidoras de bebida:
  • I- o consumo presencial;
  • II - a venda de bebida alcoólica, durante a semana, fora do horário das 12:00 às 16:00;
  • III - a venda de bebida alcóolica nos finais de semana e nos feriados"

Veja Também

Mulher retira faixas contra governo em protesto por mortes de Covid-19 no ES

130 cruzes em Camburi para lembrar as vítimas da Covid-19 no ES

Massagista do Serra, seu Valdo morre de Covid-19 após nove dias internado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados