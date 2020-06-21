Massagista do Serra, seu Valdo morre de Covid-19 após nove dias internado

Valdo Lisboa tinha 72 anos e uma forte identificação com o clube. Era considerado um "pai" para jogadores Crédito: Divulgação/Serra

Luto no futebol capixaba. Morreu o massagista do time do Serra , Valdo Lisboa, de Covid-19, nesta sexta-feira (19). O profissional do clube, que tinha 72 anos, estava internado há cerca de nove dias no hospital Jayme Santos Neves, onde acabou falecendo. O enterro aconteceu neste sábado (20) e não houve velório.

Figura muito querida no ambiente do futebol capixaba, o "seu Valdo" era considerado um pai para o elenco e diretoria do Serra. O presidente do clube, Ervínio Ferreira, lamentou a perda repentina e inesperada.

"Ele era um cara espetacular, parceiro, um pai para todos. Um cara extrovertido, brincava com todo mundo, era um "crianção" que contagiava o elenco do Serra. Falar da morte dele hoje é complicado. Ele vai ficar na história do clube", afirmou o dirigente.

Atual camisa 10 da equipe, o meia Emílio revelou que já possuía laços com seu Valdo desde muito antes de defender o clube.

"Só coisas boas para falar dele, uma pessoa fenomenal, minha amizade com ele é de antes do Serra. Ele tinha um coração enorme, nos motivava ver a vontade que ele tinha de estar ali todos os dias entre treinos e jogos. Não precisava esta ali, mas fazia questão de estar. Nunca reclamou de nada, sempre sorrindo e brincando fazendo resenha. Que Deus conforte o coração das famílias e tenho certeza que ele tem um bom lugar reservado", disse.

Ex-atacante do clube e muito identificado com a torcida do Serra, Rael "o Cruel" ficou emocionado com a perda de um bom companheiro de resenhas e da rotina de trabalho no Estádio Robertão, em Serra Sede.

"O seu Valdo era um cara fora de série, muito gente boa, da melhor qualidade. Não tinha tempo ruim com ele. Às vezes quando a gente estava apertado a gente pegava até um "vale" com ele. Teve uma época que ele nos dava sacolé quando a gente ganhava os jogos, sempre quis o nosso bem, um cara que dava aquela força, torcia 200% pro Serra", lembra.

""É uma perda inestimável para o clube e pra gente. Até me emociono a falar, porque é um cara que eu convivi três anos, alguém que eu aprendi a gostar e só tenho coisas boas pra falar dele. As lembranças sempre serão as melhores possíveis."" Rael - Ex-jogador do Serra

Em seu site oficial, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) também emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Valdo Lisboa.

CAPIXABÃO 2020

Ainda sem uma data definida para o retorno, o Campeonato Capixaba 2020 está na fase de quartas de final. O Serra terminou a 1ª fase na 6ª posição e encara no mata-mata o Real Noroeste, 3º colocado, que faz o jogo de volta como mandante.