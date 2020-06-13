Catarinense puxa fila da volta do futebol no Brasil; Capixabão espera aval da Sesa

A bola vai voltar a rolar para o Campeonato Catarinense no dia 08 de julho Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

O fato do futebol catarinense retornar às suas atividades, no entanto, não significa que o Brasil inteiro está apto para baixar a guarda para a Covid-19. Em um país com dimensões continentais, as realidades são muito diferentes. Enquanto as regiões Sudeste, Nordeste e Norte sofrem muito com a doença que já matou mais de 40 mil brasileiros, o Sul do país encara um impacto, não menos doloroso por tratarmos de vidas, mas muito menor.

Na queda de braço, que envolve todo o Brasil, entre intensificar as medidas de isolamento para a redução do avanço do vírus e o retorno das atividades econômicas para a roda financeira girar, o futebol vai voltar em um dos Estados com menor número de mortes de Covid-19. E se qualquer opinião agora vale muito pouco, uma vez que a decisão já foi tomada pelas instituições responsáveis, resta acompanhar a experiência que poderá se tornar uma referência para o restante do país.

Para os jogadores entrarem em campo, os clubes catarinenses vão ter que cumprir uma série de medidas determinadas pelo Centro de Operações em Emergência em Saúde (COES), órgão do governo responsável pelos protocolos de proteção à contaminação pelo novo coronavírus.

Os atletas terão que usar máscaras durante o período de deslocamento para o estádio, hotel e paradas obrigatórias, e cada jogador vai ficar sozinho na poltrona dupla do ônibus. Cumprimentar os adversários e entrar acompanhado de crianças nas partidas também está proibido. Entre uma série de outras determinações que terão que ser cumpridas por comissão técnica, jornalistas e demais envolvidos em um jogo de futebol.

FES AGUARDA POSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DECIDIR O FUTURO DO CAPIXABÃO

Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) segue em compasso de espera para decidir o futuro do Capixabão. Recentemente, o presidente da entidade, Gustavo Vieira, solicitou à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) ajuda para estabelecer um protocolo de segurança para o futebol capixaba poder retomar suas atividades com as medidas necessárias no combate ao coronavírus. Os clubes tiveram conhecimento da situação em comunicado oficial da Federação, conforme informação confirmada pelo Globoesporte.com/es

"Caros Dirigentes, estive hoje pela manhã reunido com o Secretário Estadual de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, para tratar de ações que viabilizem o retorno dos Estaduais Séries A e B, quando for autorizado pelos órgãos competentes. Na oportunidade solicitei apoio do Governo do Estado na implementação dos protocolos sanitários nos clubes e durante as partidas, e testes nas comissões técnicas, atletas e árbitros. Além de outras medidas de apoio aos clubes participantes. Vamos manter a serenidade e a fé, pois isso vai passar", diz o comunicado.