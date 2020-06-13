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Em meio à pandemia

Catarinense puxa fila da volta do futebol no Brasil; Capixabão espera aval da Sesa

Para os jogadores entrarem em campo, os clubes catarinenses vão ter que cumprir uma série de medidas para evitar o avanço do coronavírus

Públicado em 

13 jun 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

A bola pode voltar a rolar para o Campeonato Catarinense no dia 16 de maio
A bola vai voltar a rolar para o Campeonato Catarinense no dia 08 de julho Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
A bola vai voltar a rolar no futebol brasileiro. Nesta semana, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou que o Campeonato Estadual terá o restante de seus jogos a partir do dia 8 de julho. Será a primeira competição no país a retomar suas atividades após o início da pandemia do novo coronavírus. Todas as partidas serão disputadas sem a presença de torcedores.
O fato do futebol catarinense retornar às suas atividades, no entanto, não significa que o Brasil inteiro está apto para baixar a guarda para a Covid-19. Em um país com dimensões continentais, as realidades são muito diferentes. Enquanto as regiões Sudeste, Nordeste e Norte sofrem muito com a doença que já matou mais de 40 mil brasileiros, o Sul do país encara um impacto, não menos doloroso por tratarmos de vidas, mas muito menor.
Santa Catarina tem uma população estimada em pouco mais de 7 milhões de pessoas,de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e registrou 191 óbitos e 13.165 casos, até a noite desta sesta-feira (12). Para termos um grau de comparação, o Espírito Santo, com cerca de 4 milhões de habitantes, já contabilizou mais de 25 mil infectados e quase mil mortes. O cenário é mais preocupante aqui.

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Na queda de braço, que envolve todo o Brasil, entre intensificar as medidas de isolamento para a redução do avanço do vírus e o retorno das atividades econômicas para a roda financeira girar, o futebol vai voltar em um dos Estados com menor número de mortes de Covid-19. E se qualquer opinião agora vale  muito pouco, uma vez que a decisão já foi tomada pelas instituições responsáveis, resta acompanhar a experiência que poderá se tornar uma referência para o restante do país.
Para os jogadores entrarem em campo, os clubes catarinenses vão ter que cumprir uma série de medidas determinadas pelo Centro de Operações em Emergência em Saúde (COES), órgão do governo responsável pelos protocolos de proteção à contaminação pelo novo coronavírus.
Os atletas terão que usar máscaras durante o período de deslocamento para o estádio, hotel e paradas obrigatórias, e cada jogador vai ficar sozinho na poltrona dupla do ônibus. Cumprimentar os adversários e entrar acompanhado de crianças nas partidas também está proibido. Entre uma série de outras determinações que terão que ser cumpridas por comissão técnica, jornalistas e demais envolvidos em um jogo de futebol.

FES AGUARDA POSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DECIDIR O FUTURO DO CAPIXABÃO 

Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo
Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação
A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) segue em compasso de espera para decidir o futuro do Capixabão. Recentemente, o presidente da entidade, Gustavo Vieira, solicitou à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport)  ajuda para estabelecer um protocolo de segurança para o futebol capixaba poder retomar suas atividades com as medidas necessárias no combate ao coronavírus. Os clubes tiveram conhecimento da situação em comunicado oficial da Federação, conforme informação confirmada pelo Globoesporte.com/es.
"Caros Dirigentes, estive hoje pela manhã reunido com o Secretário Estadual de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, para tratar de ações que viabilizem o retorno dos Estaduais Séries A e B, quando for autorizado pelos órgãos competentes. Na oportunidade solicitei apoio do Governo do Estado na implementação dos protocolos sanitários nos clubes e durante as partidas, e testes nas comissões técnicas, atletas e árbitros. Além de outras medidas de apoio aos clubes participantes. Vamos manter a serenidade e a fé, pois isso vai passar", diz o comunicado.
O secretário de Esportes, Junior Abreu, esclareceu à coluna que trata-se muito mais de um assunto relacionado à Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) do que à Sesport, mas garantiu que vai fazer o possível para ajudar.  “Realmente sentamos com a Federação e discutimos alguns pontos. A FES já oficializou o pedido ao Governo e agora vou conversar com a Saúde e com o Comitê de Crise. Já falei com o Nésio Fernandes (secretário da Saúde) por telefone e na próxima semana vamos ver como podemos ajudar nesse processo, com relação a testagem dos jogadores e protocolos sanitários”.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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