Covid-19: "novo normal" chegou ao futebol e vamos ter que nos acostumar

Óbvio que entendo e concordo que o Campeonato Alemão hoje nos oferece o que é possível de ser apresentado dentro dos limites impostos e necessários. Mas também não posso me furtar à percepção de que um elemento essencial no que ajuda o futebol a ser apaixonante faz uma falta tremenda.

Se dentro de campo há a sensação de liberdade, fora dele todo cuidado é pouco. Todo mundo de máscara. Além da voz, o treinador agora tem que utilizar o olhar para orientar seus jogadores. Mais uma missão para os “professores”. E a imprensa? Nada de se apertar entre os colegas, muito menos ficar perto dos jogadores. Microfones a uma certa distância para evitar a proximidade.