Coronavírus: jogos com portões fechados podem ser a solução para o futebol

Estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena deve, em breve, jogos do Campeonato Alemão, mas sem a presença dos torcedores Crédito: Bayern/Divulgação

Enquanto não há uma previsão de dar fim ao isolamento social como medida preventiva à disseminação do novo coronavírus , o mundo do futebol parece já estar definindo o caminho que seguirá para minimizar as perdas financeiras de federações, clubes e jogadores. A solução encontrada até o momento é dar prosseguimento às competições, mas com partidas com os portões fechados. Se não há garantia de segurança para o público, as confederações acreditam que as medidas preventivas podem garantir a saúde dos atletas e dos demais envolvidos em um jogo.

Dessa forma, as equipes conseguiriam ao menos reaver as receitas com patrocinadores, já que os jogos seriam transmitidos na TV aberta e nos canais por assinatura. Além é claro da produção de conteúdo dos clubes atingir outras diversas plataformas, como mídias sociais, por exemplo, que são capazes de gerar visibilidade e lucros para as marcas envolvidas.

Essa é uma tendência mundial. Na Alemanha, o Bayern de Munique voltou a treinar há pouco mais de dez dias e foi seguido pela maioria das equipes que estão na elite do Campeonato Alemão. Por isso, a Bundesliga planeja retomar a competição com portões fechados, uma vez queno país, o governo decretou a proibição de grandes eventos com aglomerações até o dia 31 de agosto.

Entidade máxima do futebol europeu, a Uefa informou que se reunirá na próxima semana para analisar a situação dos campeonatos paralisados. Ao que tudo indica, a organização aponta como prioridade a realização das ligas nacionais com portões fechados. Mas isso levará em conta os números do coronavírus em cada país, já que existem situações bem diferentes dentro do continente.

No Brasil

No Brasil, a Federação Catarinense de Futebol já manifestou o desejo de retomar suas atividades. De acordo com o presidente da entidade, Rubens Angelotti, foi enviada uma solicitação ao governo do estado para que as partidas possam ocorrer sem a presença dos torcedores a partir do dia 16 de maio. Em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam a Primeira Divisão do Campeonato Paulista decidiram, em reunião por videoconferência, que o torneio seguirá inicialmente com portões fechados, mas ainda não estipulou uma data.

A bola pode voltar a rolar para o Campeonato Catarinense no dia 16 de maio Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense