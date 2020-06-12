Zagueiro da Chape fala sobre volta aos treinos e duelo contra o Avaí

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

A Federação Catarinense de Futebol anunciou que o Campeonato Estadual vai retornar em 8 de julho com os jogos de ida das quartas de final da competição. Um deles será a reedição da final de 2019, entre Chapecoense e Avaí. Às 21h30min, na Arena Condá, o Verdão do zagueiro Derlan quer manter a boa fase do em que a Chape se encontrava, com quatro jogos de invencibilidade na competição.

'Sem dúvida será um jogo difícil, de dois times muito parecidos. Tivemos uma dificuldade no início da competição, mas na reta final, nosso time encaixou com o professor Louzer e tivemos uma boa evolução. Agora, é aproveitar esse tempo até a retomada para nos entrosar novamente e manter o padrão que estávamos atingindo', afirma Derlan.

Com uma situação mais controlada da pandemia em Santa Catarina, a Chapecoense pôde voltar aos treinamento no dia 25 de maio, há quase 20 dias. Antes, no entanto, no dia 20, os jogadores já haviam passado pela primeira bateria de testes, o que tem sido rotina semanalmente na Arena Condá. Nenhum atleta teve resultado positivo para o coronavírus. A volta aos treinamentos é muito comemorada pelo zagueiro Derlan.

'Tem sido muito bom, apesar dos treinamentos estarem sendo separados. Mas é preciso seguir os protocolos. Só de poder voltar a esse ambiente, ter a rotina de ir treinar e voltar para casa, a sensação do dia ter sido bem feito, é muito bom. Mesmo que não seja a mesma coisa que antes, é muito bom poder voltar a treinar, estar no campo, com o treinador, com a comissão técnica', destaca.

Os treinamentos começaram com seis grupos de jogadores separados por posição e em horários diferentes dos demais. Agora, são dois grupos em que já se pode simular alguma situação de jogo. A expectativa é que na próxima semana, os coletivos sejam liberados.