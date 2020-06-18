Bolsonaro ganha camisa do Estrela de deputado federal do ES

Ver essa foto no Instagram

O Estrela do Norte Futebol Clube esclarece a seus torcedores e sociedade que na?o esta? ligado a qualquer movimento poli?tico e partida?rio - independente da inclinac?a?o ideolo?gica. Como estabelecido no estatuto, a finalidade do clube tem foco no desenvolvimento e na promoc?a?o de atividades fi?sicas, ci?vicas, sociais, filantro?picas e culturais, tendo o futebol e demais modalidades esportivas como base. Por fim, o ENFC reforc?a que qualquer ac?a?o sempre partira? das redes sociais do clube e por meio de documento oficial.