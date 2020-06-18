Bolsonaro ganha camisa do Estrela de deputado federal do ES

O presidente Jair Bolsonaro, que diversas vezes já posou com uniformes de times de futebol, pela primeira vez apareceu com a camisa de um clube capixaba. Nesta quinta-feira (18), Bolsonaro foi presenteado pelo deputado federal (PP-ES) Evair de Melo com a camisa do Estrela do Norte, de Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo. Na ocasião, posou para uma foto, que ganhou repercussão nas redes sociais.
Segundo a diretoria do clube alvinegro, a ação de presentear o presidente do país não partiu do clube, mas do parlamentar, nascido em Conceição do Castelo. Mas procurado pela reportagem, o diretor-executivo do Estrela, Carlos Madella, diz que a exposição espontânea foi uma oportunidade de visibilidade e destaque da marca.
"Independente de posicionamentos políticos, mas sim, pela importância dos cargos que representam, ficamos, de certa forma, lisonjeados em ter nossa camisa com o presidente da República e com o deputado federal. Isso mostra, ainda que involuntariamente, o Estrela está em evidência até mesmo sem entrar em campo. O Bolsonaro é apaixonado por futebol, e é comum ele aparecer em público usando camisas de times diversos", destacou.
ESTRELA AFIRMA QUE CLUBE NÃO ESTÁ ATRELADO A NENHUM MOVIMENTO POLÍTICO
Recentemente o Estrela se manifestou nas redes sociais com a #VidasNegrasImportam, após a morte de George Floyd, negro que foi morto em ação violenta de policiais brancos, nos Estados Unidos. Após se manifestar contra o racismo, o clube se posicionou publicamente em nota, que não esta? ligado a qualquer movimento poli?tico e partidário. O que novamente foi lembrando pelo diretor, quando questionado sobre o presente a Bolsonaro.