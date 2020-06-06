Esporte tem papel fundamental no combate ao racismo

O pugilista Muhammad Ali, os velocistas Jesse Owens e Tomie Smith, assim como o Vasco, fizeram história no combate ao racismo Crédito: Montagem/Reprodução

Nesse contexto, a esfera esportiva tem muito a contribuir ao debate. Ao longo da história, clubes e atletas já se mostraram atuantes nesta batalha que perdura há séculos e ainda está longe do fim. No boxe, Muhammad Ali, um dos maiores esportistas que o mundo já viu, foi uma voz forte para os negros desde os anos 60. Assim como os velocistas americanos Tommie Smith e John Carlos, que eternizaram o gesto dos Panteras Negras, no pódio das Olimpíadas de 1968, no México. E é claro, o lendário Jesse Owens, que conquistou quatro medalhas de ouros nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, sob os olhares do nazista Adolf Hitler. Confira esses e outros posicionamentos marcantes ao final desta coluna.

Os feitos de uma geração que lutou muito inspiraram atletas a seguirem neste caminho. Para a juventude negra, manifestações de esportistas de sucesso como Lebron James, Lewis Hamilton e Rafaela Silva são importantes. Prova que há voz e não existem limites para sonhar. O preto já nasce um lutador, e o exemplo o incentiva a não abaixar a cabeça, mostrar seu valor e conquistar seu espaço. E o mais importante: mostrar que não é inferior por causa da cor de sua pele. Algo que deveria ser óbvio, mas que ainda está impregnado na sociedade.

Pensamentos retrógrados assim podem ser percebidos, infelizmente, em vários lugares. Logo, o esporte acaba refletindo o comportamento racista de parte significativa da população brasileira, como foi possível notar na entrevista que o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, concedeu ao jornal Estado de S. Paulo nesta semana. Ao ser questionado sobre o posicionamento de alguns atletas em relação ao racismo, por conta dos acontecimentos recentes, Luxa relevou o preconceito.

“Essa questão aflorou muito nos Estados Unidos. É uma discussão bem doida para se chegar ao consenso. O que houve lá (o norte-americano George Floyd foi morto pelo policial Derek Chauvin durante uma abordagem) foi brutal, foi uma covardia. Eu discuto muito no futebol, que é a minha área. Acho que os atos de racismo no futebol são provocados e eu achava que deveriam ser deixados de lado. Dão muito prestígio, muito moral à maneira como se trata o racismo no futebol. Aquilo, sim, que o cara fez (nos Estados Unidos) é racismo puro. Mas no futebol o cara brincar com o outro, gozar o outro para desestabilizar o camarada, e dizer que aquilo ali é ato de racismo, não sei. Mas é uma discussão longa”, declarou.

Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol Crédito: Palmeiras/Divulgação

Luxemburgo minimiza a situação. Acredita que racismo é apenas o que mata. Releva as provocações no futebol, ambiente onde jogadores, técnicos e árbitros sofrem com a discriminação explícita. Como assim deixar de lado? Logo você, Luxa, que até “ontem” era técnico do Vasco, time com uma linda história de combate ao racismo. Pelo visto não aprendeu nada.

O treinador do Palmeiras, em seu infeliz posicionamento, afirmou que “é uma discussão bem doida para chegar ao consenso”. Só existe um consenso possível para essa questão: a discriminação racial precisa acabar. Mas até lá falaremos muito disso.

CONFIRA ATLETA E CLUBES QUE SE POSICIONARAM NO COMBATE AO RACISMO