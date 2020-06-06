Esporte tem papel fundamental no combate ao racismo

LeBron James - Protesto após morte de George Floyd
O lugar que o Vasco da Gama ocupa na elite do futebol brasileiro tem a marca do time conhecido como "Os Camisas Negras" que, em 1923, com uma campanha arrasadora (11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota), conquistou o primeiro titulo de campeão carioca de sua História. Com jogadores negros em campo, o Gigante da Colina rompeu preconceitos e assumiu de vez a bandeira de luta contra o racismo.
Sem precisar esboçar uma palavra, o atleta americano Jesse Owens fez história nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, sob os olhares de Adolf Hitler. O negro subiu no lugar mais alto do pódio nas provas de 100 metros rasos, salto em distância, 200 metros rasos e corrida de revezamento 4x100 metros e pulverizou a teoria nazista da supremacia racial ariana.
A história de Muhammad Ali vai muito além de sua medalha olímpica e de seus títulos mundiais no boxe. O pugilista se tornou voz ativa na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Inteligente e politizado, Ali, desde o início da década de 60 não fugiu do debate, sempre questionando a forma como os negros eram tratados no país.
Os atletas americanos Tommie Smith e John Carlos conquistaram as medalhas de ouro e bronze na prova dos 200 metros rasos, nas Olimpíadas do México, em 1968. Quando subiram ao pódio, os dois abaixaram a cabeça e levantaram os punhos, repetindo o gesto do Panteras Negras, grupo criado para fiscalizar o abuso policial nos Estados Unidos.
O gesto realizado por Tommie Smith e John Carlos, no México, inspirou o lutador de taekwondo brasileiro Diogo Silva. Ao conquistar, em 2004, um inédito quarto lugar na Olimpíada de Atenas, ele ergueu o punho em referência aos Panteras Negras.
Colin Kaepernick já foi um dos principais quarterbacks da NFL, principal liga de futebol americano nos EUA, mas ganhou destaque mundial ao se ajoelhar durante a execução do hino nacional americano, em uma partida da Pré-Temporada de 2016. "Não vou me levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro e as pessoas de cor", declarou o atleta após a partida.
Ao conquistar a medalha de ouro para o judô brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Rafaela desabafou ao lembrar das palavras de ódio que recebeu, ao ser eliminada nos Jogos de Londres, em 2012. “Lembrando do sofrimento que passei em Londres, que me criticaram, que eu era uma vergonha para minha família, e hoje eu pude fazer todos os brasileiros felizes com essa medalha aqui dentro da minha casa. O macaco que tinha que estar na jaula em Londres hoje é campeão olímpico dentro de casa e hoje eu não fui uma vergonha para a minha família”, desabafou a atleta ao Globo Esporte.
Astro da NBA, LeBron James se posicionou em suas redes sociais após a morte de George Floyd. Ele postou uma foto com a frase: "Não consigo respirar" (tradução em português", em alusão a forma que o segurança negro foi assassinado por policiais brancos.