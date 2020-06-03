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Manifestações

O problema do racismo nos Estados Unidos também é nosso!

Não é a falta de leis e tratados internacionais, tampouco a ausência de uma constituição virtuosa, mas a cultura que permeia a sociedade é que autoriza a continuidade do racismo como prática institucional diária tolerada

Públicado em 

03 jun 2020 às 05:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Atletas se manifestam contra o racismo
Artistas, atletas, políticos e civis se manifestam contra o racismo Crédito: Reprodução/Instagram
O assassinato de George Floyd por um policial norte-americano vem causando furor nos Estados Unidos, levando a população a sair às ruas de tal forma e com tanta força como não se via desde as grandes marchas da década de 1960. E justamente as passeatas daquela década, lideradas inicialmente por atos de Rosa Parks e Martin Luther King, eram em busca de igualdade de direitos entre negros e brancos no país.
Esse estado de coisas nos leva a refletir sobre a eficácia de leis, constituições, tratados internacionais no combate ao racismo. O que adiantou a luta de Martin Luther King para que fosse aprovado o Civil Rights Act em 1965, se ainda hoje um homem negro é assassinado brutalmente por um policial branco nos Estados Unidos? E o pior, lembremos, que a primeira versão da polícia é de que George Floyd teria reagido e dificultado a atuação da polícia, ou seja, o ato foi intencionalmente omitido da opinião pública.

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Quantas vezes ainda iremos ler e ouvir sobre crimes cometidos por policiais brancos contra negros, negros jovens e negros pobres?
Não é a falta de leis e tratados internacionais, tampouco a ausência de uma constituição virtuosa, mas a cultura que permeia a sociedade que autoriza a continuidade do racismo como prática institucional diária tolerada.

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Tanto nos Estados Unidos como no Brasil temos uma legislação forte que prevê o crime de racismo, com penas severas e procedimento diferenciado, mas mesmo assim, o racismo nas nossas sociedades ainda sobrevive e persiste como um mal maior.
E não adianta fazer notas de apoio e solidariedade e continuar comprando produtos que são vendidos por comerciais cheio de pessoas brancas, loiras e de olhos azuis. Não adianta postar fotos com dizeres antirracistas e antifascistas se no seu dia a dia você tolera a humilhação e a invisibilização da população negra marginalizada nas periferias e nas penitenciárias no Brasil.

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Aprendemos com tudo isso que acontece agora nos Estados Unidos, que uma constituição fantástica, leis severas e tratados internacionais sozinhos não fazem a diferença se as pessoas não se propuserem a mudar radicalmente a sua posição em relação ao racismo cotidiano.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

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