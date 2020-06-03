O problema do racismo nos Estados Unidos também é nosso!

Artistas, atletas, políticos e civis se manifestam contra o racismo Crédito: Reprodução/Instagram

Esse estado de coisas nos leva a refletir sobre a eficácia de leis, constituições, tratados internacionais no combate ao racismo. O que adiantou a luta de Martin Luther King para que fosse aprovado o Civil Rights Act em 1965, se ainda hoje um homem negro é assassinado brutalmente por um policial branco nos Estados Unidos? E o pior, lembremos, que a primeira versão da polícia é de que George Floyd teria reagido e dificultado a atuação da polícia, ou seja, o ato foi intencionalmente omitido da opinião pública.

Quantas vezes ainda iremos ler e ouvir sobre crimes cometidos por policiais brancos contra negros, negros jovens e negros pobres?

Não é a falta de leis e tratados internacionais, tampouco a ausência de uma constituição virtuosa, mas a cultura que permeia a sociedade que autoriza a continuidade do racismo como prática institucional diária tolerada.

Tanto nos Estados Unidos como no Brasil temos uma legislação forte que prevê o crime de racismo, com penas severas e procedimento diferenciado, mas mesmo assim, o racismo nas nossas sociedades ainda sobrevive e persiste como um mal maior.

E não adianta fazer notas de apoio e solidariedade e continuar comprando produtos que são vendidos por comerciais cheio de pessoas brancas, loiras e de olhos azuis. Não adianta postar fotos com dizeres antirracistas e antifascistas se no seu dia a dia você tolera a humilhação e a invisibilização da população negra marginalizada nas periferias e nas penitenciárias no Brasil.