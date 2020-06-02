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#blacklivesmatter

'É preciso enfrentar o racismo e o fascismo', diz Giovanna Ewbank

Modelo e o ator Bruno Gagliasso são pais de Titi e Bless, ambos adotados no continente africano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 11:41

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 11:41

Giovanna Ewbank e os filhos Titi e Bless entraram na onda.
Giovanna Ewbank e os filhos Titi e Bless Crédito: Reprodução Instagram
"Você está cansada? Eu também. Exausta. Assistimos diariamente a violação da vida, do respeito, da dignidade humana". Assim começa o desabafo de Giovanna Ewbank nas redes sociais.
Publicado o texto nesta segunda-feira, dia 1º, a modelo falou sobre os casos de violência contra negros que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. "Um pai de família é estrangulado à luz do dia. Um casal é arrancado de seu carro e preso sem motivos. Um menino é fuzilado dentro de casa e seu corpo sequestrado. Um repórter é algemado ao vivo. Em comum a cor da pele e a ação violenta do Estado. As câmeras registram o racismo nosso de cada dia", afirma.
Giovanna e o ator Bruno Gagliasso são pais de Titi, de seis anos, e de Bless, cinco, ambos adotados no continente africano. Agora, eles estão a espera do terceiro filho, um menino, que se chamará Zyon. A modelo demonstra preocupação com a escalada do racismo e a segurança dos filhos.

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"A preocupação com o futuro dos filhos é inevitável e um grito de revolta fica entalado na garganta. Quando conversamos com amigos e familiares, a sensação é a mesma. Todos fartos de ver uma estrutura que tortura pessoas pobres e pretas, que silencia ideias, que persegue e intimida cidadãos. Até o dia que o copo transborda e surge uma resposta à essa violência. O povo preto toma as ruas. As torcidas baixam bandeiras e se unem pela democracia. Em todo mundo, mais e mais pessoas compreendem o momento e se juntam à luta", afirma.
Para Giovanna, as pessoas precisam sair às ruas e enfrentar o racismo e o fascismo. "Cada um com as ferramentas de que dispõe e todos unidos por uma sociedade que respeite o cidadão e a vida Somos muitos, somos diversos. O antifascismo é o que nos une. Lutar contra a opressão, contra o autoritarismo, contra o racismo, contra a política da morte é a nossa força. Acima de tudo, a vida. A revolução começou e nada será capaz de deter. Essa luta é de todos nós", conclui.
Ver essa foto no Instagram

Voce? esta? cansada? Eu tambe?m. Exausta. Assistimos diariamente a violac?a?o da vida, do respeito, da dignidade humana. Um pai de fami?lia e? estrangulado a? luz do dia. Um casal e? arrancado de seu carro e preso sem motivos. Um menino e? fuzilado dentro de casa e seu corpo sequestrado. Um repo?rter e? algemado ao vivo. Em comum a cor da pele e a ac?a?o violenta do Estado. As ca?meras registram o racismo nosso de cada dia. O esto?mago embrulha, a preocupac?a?o com o futuro dos filhos e? inevita?vel e um grito de revolta fica entalado na garganta. Quando conversamos com amigos e familiares, a sensac?a?o e? a mesma. Todos fartos de ver uma estrutura que tortura pessoas pobres e pretas, que silencia ideias, que persegue e intimida cidada?os. Ate? o dia que o copo transborda e surge uma resposta a? essa viole?ncia. O povo preto toma as ruas. As torcidas baixam bandeiras e se unem pela democracia. Em todo mundo, mais e mais pessoas compreendem o momento e se juntam a? luta. A histo?ria nos mostra a importa?ncia desse enfrentamento e O MOMENTO E? AGORA. Cada um com as ferramentas de que dispo?e e todos unidos por uma sociedade que respeite o cidada?o e a vida. Somos muitos, somos diversos. Nossas vive?ncias e nossas ideias podem ser diferentes, mas algo muito maior nos conecta. O antifascismo e? o que nos une. Lutar contra a opressa?o, contra o autoritarismo, contra o racismo, contra a poli?tica da morte e? a nossa forc?a. Acima de tudo, a vida. A revoluc?a?o comec?ou e nada sera? capaz de deter. ESSA LUTA E? DE TODOS NO?S!!! ?????? #vidaspretasimportam #blacklivesmatter #antiracista #racistasna?opassara?o

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

*Agência Estado

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