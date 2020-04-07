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'Deu um medinho', diz Giovanna Ewbank ao quebrar quarentena por exame gestacional

Grávida de sete meses, a apresentadora conta como foi sair do isolamento durante pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:02

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:02

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso saem do isolamento durante pandemia do novo coronavírus para exames gestacionais
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso saem do isolamento durante pandemia do novo coronavírus para exames gestacionais Crédito: Instagram/@gioewbank
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tiveram de quebrar a quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. A apresentadora teve de fazer exame gestacional, já que está no sétimo mês de gravidez. "Depois de um mês em isolamento deu um medinho de sair de casa, confesso", escreveu Giovanna na legenda de uma foto em que aparece ao lado de Bruno, com máscara e luva cirúrgica.
Em meados de dezembro, o casal anunciou que teria o primeiro filho biológico. "A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo. Estou no terceiro mês de gestação", publicou a atriz na época.
Giovanna e Bruno também são pais de Titi, de seis anos, e Bless, de cinco, ambos nascidos no Malawi, país localizado em continente africano.

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Nesta segunda-feira, 6, ela deu notícias sobre o estado de saúde dela e do bebê. "Seguimos todas as orientações da OMS e deu tudo certo! Nosso bebê está forte, abençoado e cheio de saúde. E chutando a minha barriga o tempo todo", disse.
Giovanna aproveitou a oportunidade para aconselhar aos seguidores a ficarem em casa. "A gente se cuida daqui, vocês se cuidam daí e logo logo tudo vai se restabelecer. Tenhamos fé!", concluiu.
Giovanna Ewbank sempre compartilha, nas redes sociais, momentos durante a gestação e a convivência com os outros filhos na quarentena por causa da pandemia do covid-19.

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