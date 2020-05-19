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Em São Paulo

Gagliasso e Ewbank colocam apartamentão de R$ 3 milhões à venda

O imóvel de 180 metros quadrados está à venda há oito meses, já que o casal estava indo com menos frequência a São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 08:23

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:23

A atriz Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso
A atriz Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodulção/Instagram @brunogagliasso
Bruno Gagliasso, 38, e Giovanna Ewbank, 33, colocaram à venda o apartamento de R$ 3,2 milhões que eles têm nos Jardins, área nobre da capital paulista. A informação é da coluna Leo Dias, do UOL, e foi confirmada à reportagem pela assessoria do ator.
O imóvel de 180 m2 está à venda há oito meses, já que o casal estava vindo com menos frequência a São Paulo, antes mesmo da pandemia do novo coronavírus. Desde o início da quarentena, eles têm compartilhado na web sua rotina na mansão que têm no Rio de Janeiro.
Há dois anos, o casal havia aberto para a revista Vogue o apartamento na capital paulista. Segundo a publicação, o imóvel tem duas suítes. Um dos quartos da planta original teria dado vez ao home theater, que se integrou às salas de estar e de jantar, com direito a uma mesa de sinuca no meio.

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Pais de Titi, 6, e Bless, 4, o casal espera agora o terceiro filho, que deverá receber o nome de Zyan. Bruno Galiasso usou suas redes sociais, neste domingo (17), para comemorar as 30 semanas de gestação de Giovanna, postando uma foto ao lado do barrigão dela.

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