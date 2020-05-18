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Música no isolamento

Daniela Mercury e Multishow anunciam live para a próxima semana

Intitulada Live da Rainha, a apresentação, feita direto da casa da artista, irá ao ar no Multishow e no canal da cantora no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:56

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:56

Daniela Mercury usa brincos de capixaba
A cantora Daniela Mercury de 54 anos anunciou parceria com o canal Multishow Crédito: Instagram/ Celia Santos
Daniela Mercury, 54, e o canal Multishow anunciaram uma parceria para a transmissão para a primeira live da cantora, marcada para o dia 29 de maio. "Já comecem a afastar os móveis", afirmou a artista em comunicado divulgado nesta segunda-feira (18).
Intitulada Live da Rainha, a apresentação, feita direto da casa da artista, irá ao ar no Multishow e no canal da cantora no YouTube à partir das 20h. No canal por assinatura, o show terá duas horas, mas Daniela Mercury promete mantê-lo por mais tempo em seu canal.
O show já tinha sido anunciado a live, mas agora teve o horário alterado em uma hora e ganhou a parceria do Multishow. Terá ainda produção da Macaco Gordo e direção de Chico Kertész, o mesmo diretor do filme "Axé, Canto do Povo de um Lugar", e a direção de fotografia de Rodrigo Maia.

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