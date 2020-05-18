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Durante isolamento

Padre Fábio de Melo terá show gravado em santuário vazio

A TV Aparecida irá exibir no próximo domingo, 24, um show exclusivo com o padre, que durante isolamento, realiza lives e missas online para os fiéis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 15:41

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 15:41

O padre Fábio de Melo
O padre Fábio de Melo Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
A TV Aparecida irá exibir no próximo domingo, 24, um show exclusivo com o padre Fábio de Melo. A gravação da apresentação foi feita no Santuário de Aparecida, que estava vazio, no interior de São Paulo.
"Um projeto musical especial da TV Aparecida, com grandes nomes da música brasileira interpretando canções de fé, no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida", diz o comunicado oficial da emissora. A série 'Acordes da Esperança' já teve a participação do sertanejo Daniel e do padre Antônio Maria, apresentados no mesmo local.
Desde o início da pandemia por causa do novo coronavírus, Fábio de Melo usa as redes sociais para falar sobre a importância do isolamento social, da caridade e do cuidado com a saúde. Além disso, o padre realiza lives e missas online para os fiéis.

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