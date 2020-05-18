Padre Fábio de Melo terá show gravado em santuário vazio

O padre Fábio de Melo Crédito: Globo/Isabella Pinheiro

A TV Aparecida irá exibir no próximo domingo, 24, um show exclusivo com o padre Fábio de Melo. A gravação da apresentação foi feita no Santuário de Aparecida, que estava vazio, no interior de São Paulo.

"Um projeto musical especial da TV Aparecida, com grandes nomes da música brasileira interpretando canções de fé, no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida", diz o comunicado oficial da emissora. A série 'Acordes da Esperança' já teve a participação do sertanejo Daniel e do padre Antônio Maria, apresentados no mesmo local.