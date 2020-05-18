Nasce primeiro filho de Sorocaba e Biah Rodrigues

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Uma foto bem realista e cheia de emoc?o?es! Primeiramente, quero agradecer a Deus pela forc?a, hoje descobri uma nova mulher em mim! E sem voce? eu na?o conseguiria, Obrigada meu amor por nao me deixar um so? minutinho @sorocaba Depois volto aqui pra contar tudo, estou aproveitando esse momento com eles dois ???? #obrigadadeus