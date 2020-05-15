Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Nasce Nicolas, filho mais novo do cantor Tayrone: 'Ele é lindão'

Músico, casado há 15 anos, já é pai de uma menina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:29

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:29

Nasce Nicolas, filho caçula do cantor Tayrone
Nasce Nicolas, filho caçula do cantor Tayrone Crédito: Divulgação
Nasceu na tarde desta quinta-feira (14) o pequeno Nicolas, filho mais novo do cantor Tayrone com sua mulher, Ana Paula Dantas. "Ele é lindão", afirmou o músico orgulho em suas redes sociais. O casal já é pai de uma menina, Thallyse.
"Que bom que você chegou, meu filho. Eu estava tão ansioso te esperando. Contei os dias, horas, minutos e segundos pra te ver chegar, e agora não consigo acreditar. Não existem palavras, só sei que o que eu sinto é gigante!".
O músico ainda afirmou, em sua conta no Instagram, que o filho vai demorar um pouco pra conseguir entender tudo, "mas quero deixar registrado aqui, no dia da sua chegada, todo o amor imenso que está tomando conta de mim".

Veja Também

Tayrone se inspira em sofrência com amor e lança Raiz e Modão

Nasce filho de Giselle Itié e Guilherme Winter

O músico e a mulher, que estão casados há 15 anos, anunciaram a gravidez no início do ano. Tayrone lançou no mês passado seu último DVD, "Raíz e Modão", gravado em Goiânia, com músicas inéditas e regravações.
Tayrone mostra o filho Nicolas após o nascimento
Tayrone mostra o filho Nicolas após o nascimento Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES
Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados