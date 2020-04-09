Tayrone se inspira em sofrência com amor e lança Raiz e Modão

Tayrone se firmou na indústria sertaneja como um dos novos nomes da sofrência nacional. Tem quase 100 mil ouvintes mensais só no Spotify e abriu 2020 com Raiz e Modão, seu último lançamento com 11 faixas.
No trabalho, lançado em plena quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, há canções inéditas e regravações de sucessos do gênero musical que é dos mais famosos na atualidade no Brasil.
O artista se inspirou em grandes nomes da música mas também deu seu toque pessoal às interpretações. Sou cantor de sofrência, mas acima de tudo sou um apaixonado por música que fala de amor, diz, em bate-papo com o Divirta-se.
O disco relembra sucessos das carreiras de Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, Eduardo Costa e Cristiano Araújo. Mas mescla o sertanejo raiz com Conveniência e Cê tá Preparada, duas canções próprias que são suas maiores apostas para virar hit.
O repertório inclui faixas inéditas e regravações, além de sucessos consagrados nas vozes de duplas e cantores que sempre admirei, como Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone, Eduardo Costa e Cristiano Araújo. A escolha foi bastante tranquila, dei algumas sugestões mas deixei sob a responsabilidade da gravadora. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado e certamente terei oportunidade de gravar outras coisas depois. Admiro muitos artistas do gênero mas entendo que tudo acontece no tempo certo, corrobora.
Em entrevista para A GAZETA, o cantor também falou de expectativas para 2020, evolução da própria musicalidade e balanço dos 15 anos de carreira.
Todas as suas referências estão neste disco?
Parte das minhas referências - do sertanejo - estão nesse repertório. Admiro muitos artistas e desejo grava-los numa próxima oportunidade.
E como foi o processo de produção desse trabalho?
A ideia foi da gravadora, mas já era um desejo meu, também. Goiânia é o berço do sertanejo e foi muito importante, para mim, viver aquela atmosfera. Foi muito enriquecedor para mim e para o projeto. O resultado ficou incrível!
Qual novidade você traz na sonoridade de Raiz e Modão?
Um repertório voltado para o gênero sertanejo - contemporâneo e raiz. É uma viagem no tempo passeando por grandes sucessos que marcaram época.
Com 15 anos de carreira, como avalia a evolução da própria trajetória?
15 anos não são 15 dias e, sem dúvida alguma, avalio essa trajetória como um grande crescimento pessoal e profissional. Sou muito grato por tudo. Meus fãs, minha equipe, minhas músicas... Sou um cantor de sofrência que fala de amor e essa é minha essência. Que venham mais 15, 30 anos pela frente.
E nesse tempo, como avalia o que era e o que se tornou o cenário do modão, do sertanejo, do arrocha...?
Muita coisa mudou, o cenário passa por transformações, mas a essência permanece. Cada gênero com sua particularidade. Quem sempre curtiu modão, sertanejo e arrocha vai continuar curtindo!
Como é lançar um disco em período de confinamento da população?
Eu sempre mantive um contato próximo com meus fãs. Certamente eles preferiam que eu fizesse um mega show de lançamento do projeto. Mas entendemos a atual situação do mundo - e respeitamos - e usamos outras ferramentas para lançá-lo. As plataformas digitais estão aí, né?
E o que tem feito no tempo ocioso dentro de casa?
A quarentena é uma realidade instalada no nosso mundo, hoje, e precisamos cumprir com as nossas responsabilidades, como o isolamento social, lavar as mãos, usar álcool em gel... Paralelo a isso eu estou em casa aproveitando a família, a gravidez de minha esposa e produzindo muita música!
O que os fãs ainda podem esperar para 2020?
Grandes shows, muitas novidades e músicas pra tocar no coração, do jeito que a gente gosta!