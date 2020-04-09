Tayrone se inspira em sofrência com amor e lança Raiz e Modão

O cantor Tayrone Crédito: Universal Music/Divulgação

Tayrone se firmou na indústria sertaneja como um dos novos nomes da sofrência nacional. Tem quase 100 mil ouvintes mensais só no Spotify e abriu 2020 com Raiz e Modão, seu último lançamento com 11 faixas.

No trabalho, lançado em plena quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus , há canções inéditas e regravações de sucessos do gênero musical que é dos mais famosos na atualidade no Brasil.

Crédito: Universal Music/Divulgação

O artista se inspirou em grandes nomes da música mas também deu seu toque pessoal às interpretações. Sou cantor de sofrência, mas acima de tudo sou um apaixonado por música que fala de amor, diz, em bate-papo com o Divirta-se.

O disco relembra sucessos das carreiras de Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, Eduardo Costa e Cristiano Araújo. Mas mescla o sertanejo raiz com Conveniência e Cê tá Preparada, duas canções próprias que são suas maiores apostas para virar hit.

O repertório inclui faixas inéditas e regravações, além de sucessos consagrados nas vozes de duplas e cantores que sempre admirei, como Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone, Eduardo Costa e Cristiano Araújo. A escolha foi bastante tranquila, dei algumas sugestões mas deixei sob a responsabilidade da gravadora. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado e certamente terei oportunidade de gravar outras coisas depois. Admiro muitos artistas do gênero mas entendo que tudo acontece no tempo certo, corrobora.

Em entrevista para A GAZETA, o cantor também falou de expectativas para 2020, evolução da própria musicalidade e balanço dos 15 anos de carreira.