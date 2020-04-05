Médicos indicam séries que abordam a profissão para ver na quarentena

Já são centenas de milhares as vítimas da pandemia do novo coronavírus pelo mundo todo. E o aviso continua sendo o de ficar em casa nos próximos dias. Apesar do isolamento social não ser fácil, tem um grupo da sociedade que enfrenta a Covid-19 de frente e com todo o cuidado possível: a classe dos profissionais da saúde.
Médicos, enfermeiros, assistentes e todos os que trabalham diretamente com a batalha contra o surto do vírus merecem homenagens como as que os capixabas fizeram há algumas semanas, com uma salva de palmas coletiva que ecoou pela Grande Vitória inteira. Por isso, o Divirta-se decidiu ouvir seis profissionais de medicina para eles listarem séries que abordam suas profissões para que você, leitor, não descumpra o aviso de quarentena e fique em casa com ótimas opções de entretenimento.
THE KNICK, sugestão do urologista Gabriel Moulin
Gosto muito do The Knick, atualmente disponível no canal HBO Go. Se passa em Nova York, no início dos anos 1900, fala a história de um médico fantástico para sua época, dependente químico, nos primórdios da Medicina. Uma trama muito interessante, mostra como eram as primeiras cirurgias, anestesias, os interesses dos grande hospitais, como era na época em que não existiam antibióticos.
GREYS ANATOMY, sugestão das dermatologistas Patrícia Friço e Irene Baldi
Patrícia Friço: Mostra um grupo de residentes médicos com suas rotinas de internos em um grande hospital. Me identifiquei pois foi parecido com a minha vivência de residente em Belo Horizonte, onde temos uma rotina de trabalho intensa, um aprendizado fantástico, mas também muita pressão e sofrimento. Mas também fazemos amigos e nos divertimos nas horas de folga. É um período muito importante para o crescimento pessoal e profissional de um médico. E eu fiz duas residências médicas, sendo uma de Pediatria e outra de Dermatologia, além da especialização em Medicina Estética.
Irene Baldi: Grey's Anatomy gira em torno da vida de Meredith Grey e seus colegas, desde o início da carreira na medicina. É uma série longa, mas dá para ir assistindo aos poucos, pois surgem vários personagens ao longo do tempo! Não precisa ser médico para gostar dessa série! Aqui em casa eu e minhas duas filhas adoramos e assistimos sempre nas horas vagas.
HOUSE, sugestão da médica rádio-oncologista Lorraine Juri
A série foi ao ar de 2004 a 2012 e conta a história de um médico mal-humorado, frio, sarcástico, com uma falta de interação com pacientes e desrespeito às regras do hospital, mas que tinha uma capacidade brilhante de acertar diagnósticos raros e desvendar mistérios da medicina. Bastante interessante.
SESSÃO DE TERAPIA, sugestão do nutrólogo e cirurgião-geral Roger Bongestab
Sessão de Terapia está disponível na Globoplay. Envolve um psicoterapeuta freudiano. Os psicoterapeutas também são bem envolvidos nesse combate (do coronavírus). Indico porque por meio da série Sessão de Terapia podemos ver o quão fascinante e intrigante, ao mesmo tempo (e varia), é a mente humana. Tem uma força capaz de superar qualquer obstáculo.
CHERNOBYL, sugestão da médica rádio-oncologista Anne Kiister Leon
Chernobyl é uma minissérie que resgata a história da maior tragédia nuclear do século XX e mostra os efeitos da radiação nas pessoas. Muitos avanços na radioterapia aconteceram desde o acidente, como as descobertas de prevenções e tratamentos. Apesar da catástrofe, a radiação, quando usada na medicina diagnóstica por imagem, em exames cotidianos, como as radiografias e as tomografias, e tratamentos médicos, como a radioterapia, pode salvar vidas.
DIAGNOSIS, sugestão da pneumologista e especialista em Cuidados Paliativos Waleska Cintra
Uma série que aconselharia é Diagnosis, disponível na Netflix. Provavelmente, os médicos e demais profissionais da saúde adorarão essa série. Trata-se de uma jornalista e médica que lida com casos misteriosos e raros, doenças que não foram desvendadas. Ela discute de maneira online com pessoas de todo globo (profissionais da saúde ou não) sobre hipóteses diagnósticas para tais casos. Além desse clima de 'investigação', que como médicos, nos motiva, ela fornece apoio emocional, para pacientes que muitas vezes, já estão exaustos. Vale lembrar que 'qual é o diagnóstico?' vai além de respostas para as doenças, a série nos faz refletir, como médicos: até que ponto nos aprofundamos tanto na doença que negligenciamos o paciente (suas angústias e frustrações, assim como da família).