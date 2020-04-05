Médicos indicam séries que abordam a profissão para ver na quarentena

Séries para assistir na quarentena em homenagem a profissionais da saúde Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA

Já são centenas de milhares as vítimas da pandemia do novo coronavírus pelo mundo todo. E o aviso continua sendo o de ficar em casa nos próximos dias. Apesar do isolamento social não ser fácil, tem um grupo da sociedade que enfrenta a Covid-19 de frente e com todo o cuidado possível: a classe dos profissionais da saúde.

Médicos, enfermeiros, assistentes e todos os que trabalham diretamente com a batalha contra o surto do vírus merecem homenagens como as que os capixabas fizeram há algumas semanas, com uma salva de palmas coletiva que ecoou pela Grande Vitória inteira . Por isso, o Divirta-se decidiu ouvir seis profissionais de medicina para eles listarem séries que abordam suas profissões para que você, leitor, não descumpra o aviso de quarentena e fique em casa com ótimas opções de entretenimento.

THE KNICK, sugestão do urologista Gabriel Moulin

O médico urologista Gabriel Moulin Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

Gosto muito do The Knick, atualmente disponível no canal HBO Go. Se passa em Nova York, no início dos anos 1900, fala a história de um médico fantástico para sua época, dependente químico, nos primórdios da Medicina. Uma trama muito interessante, mostra como eram as primeiras cirurgias, anestesias, os interesses dos grande hospitais, como era na época em que não existiam antibióticos.

GREYS ANATOMY, sugestão das dermatologistas Patrícia Friço e Irene Baldi

A médica dermatologista Patrícia Friço Crédito: Reprodução/Instagram @patyfrico

Patrícia Friço: Mostra um grupo de residentes médicos com suas rotinas de internos em um grande hospital. Me identifiquei pois foi parecido com a minha vivência de residente em Belo Horizonte, onde temos uma rotina de trabalho intensa, um aprendizado fantástico, mas também muita pressão e sofrimento. Mas também fazemos amigos e nos divertimos nas horas de folga. É um período muito importante para o crescimento pessoal e profissional de um médico. E eu fiz duas residências médicas, sendo uma de Pediatria e outra de Dermatologia, além da especialização em Medicina Estética.



A médica dermatologista Irene Baldi Crédito: Arquivo pessoal

Irene Baldi: Grey's Anatomy gira em torno da vida de Meredith Grey e seus colegas, desde o início da carreira na medicina. É uma série longa, mas dá para ir assistindo aos poucos, pois surgem vários personagens ao longo do tempo! Não precisa ser médico para gostar dessa série! Aqui em casa eu e minhas duas filhas adoramos e assistimos sempre nas horas vagas.

HOUSE, sugestão da médica rádio-oncologista Lorraine Juri

A médica rádio-oncologista Lorraine Juri Crédito: Vera Caser Comunicação/Divulgação

A série foi ao ar de 2004 a 2012 e conta a história de um médico mal-humorado, frio, sarcástico, com uma falta de interação com pacientes e desrespeito às regras do hospital, mas que tinha uma capacidade brilhante de acertar diagnósticos raros e desvendar mistérios da medicina. Bastante interessante.

SESSÃO DE TERAPIA, sugestão do nutrólogo e cirurgião-geral Roger Bongestab

O médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab Crédito: A GAZETA

Sessão de Terapia está disponível na Globoplay. Envolve um psicoterapeuta freudiano. Os psicoterapeutas também são bem envolvidos nesse combate (do coronavírus). Indico porque por meio da série Sessão de Terapia podemos ver o quão fascinante e intrigante, ao mesmo tempo (e varia), é a mente humana. Tem uma força capaz de superar qualquer obstáculo.

CHERNOBYL, sugestão da médica rádio-oncologista Anne Kiister Leon

A médica rádio-oncologista Anne Kiister Leon Crédito: Vera Caser Comunicação/Divulgação

Chernobyl é uma minissérie que resgata a história da maior tragédia nuclear do século XX e mostra os efeitos da radiação nas pessoas. Muitos avanços na radioterapia aconteceram desde o acidente, como as descobertas de prevenções e tratamentos. Apesar da catástrofe, a radiação, quando usada na medicina diagnóstica por imagem, em exames cotidianos, como as radiografias e as tomografias, e tratamentos médicos, como a radioterapia, pode salvar vidas.

DIAGNOSIS, sugestão da pneumologista e especialista em Cuidados Paliativos Waleska Cintra

Waleska Cintra, médica pneumologista e especialista em Cuidados Paliativos Crédito: Monica Zorzanelli