Séries de TV sobre médicos doam máscaras em meio ao coronavírus

Diversas séries de TV sobre medicina que tiveram que interromper suas gravações por causa da pandemia de coronavírus estão doando máscaras, luvas e batas cirúrgicas de seus acervos para os profissionais de saúde que enfrentam escassez desses itens.
Na quarta-feira (18), "The Resident", da FOX, entregou caixas de equipamentos de proteção individual ao Hospital Grady Memorial de Atlanta. No Instagram, uma reumatologista do hospital agradeceu: "Obrigado por esta doação incrivelmente generosa [...] de todas as coisas que nossos profissionais de saúde precisam para fornecer cuidados à nossa comunidade durante o Covid-19".
Ela ainda escreveu que um dia antes do ocorrido disse aos moradores que os suprimentos estavam escassos, e que era improvável que um carregamento "mágico" de máscaras chegasse.
"E, no entanto, um carregamento mágico de máscaras chegou, na forma desse gesto muito generoso. Esse tipo de apoio à comunidade significa muito para os nossos médicos da linha de frente, que estão fazendo muitos sacrifícios para fazer a equipe de nossos hospitais e cuidar de nossa comunidade", escreveu ela.
Segundo o portal Entertainment Weekly, a série "The Good Doctor", da ABC, também planeja doar o equipamento de proteção individual do elenco para os hospitais de Vancouver (Canadá), onde a série é gravada. A série derivada de "Grey's Anatomy", "Station 19", também doou suas máscaras de respirador ao Corpo de Bombeiros da cidade de Ontário.