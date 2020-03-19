Séries de TV sobre médicos doam máscaras em meio ao coronavírus

Cena da terceira temporada da série "The Good Doctor" Crédito: Divulgação

Diversas séries de TV sobre medicina que tiveram que interromper suas gravações por causa da pandemia de coronavírus estão doando máscaras, luvas e batas cirúrgicas de seus acervos para os profissionais de saúde que enfrentam escassez desses itens.

Na quarta-feira (18), "The Resident", da FOX, entregou caixas de equipamentos de proteção individual ao Hospital Grady Memorial de Atlanta. No Instagram, uma reumatologista do hospital agradeceu: "Obrigado por esta doação incrivelmente generosa [...] de todas as coisas que nossos profissionais de saúde precisam para fornecer cuidados à nossa comunidade durante o Covid-19".

Ela ainda escreveu que um dia antes do ocorrido disse aos moradores que os suprimentos estavam escassos, e que era improvável que um carregamento "mágico" de máscaras chegasse.

"E, no entanto, um carregamento mágico de máscaras chegou, na forma desse gesto muito generoso. Esse tipo de apoio à comunidade significa muito para os nossos médicos da linha de frente, que estão fazendo muitos sacrifícios para fazer a equipe de nossos hospitais e cuidar de nossa comunidade", escreveu ela.