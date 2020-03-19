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Covid-19

Séries de TV sobre médicos doam máscaras em meio ao coronavírus

'The Rsident', 'Station 19' e 'The Good Doctor' dão protetores, luvas e batas

Publicado em 19 de Março de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 13:45
Cena da terceira temporada da série "The Good Doctor" Crédito: Divulgação
Diversas séries de TV sobre medicina que tiveram que interromper suas gravações por causa da pandemia de coronavírus estão doando máscaras, luvas e batas cirúrgicas de seus acervos para os profissionais de saúde que enfrentam escassez desses itens.
Na quarta-feira (18), "The Resident", da FOX, entregou caixas de equipamentos de proteção individual ao Hospital Grady Memorial de Atlanta. No Instagram, uma reumatologista do hospital agradeceu: "Obrigado por esta doação incrivelmente generosa [...] de todas as coisas que nossos profissionais de saúde precisam para fornecer cuidados à nossa comunidade durante o Covid-19".
Ela ainda escreveu que um dia antes do ocorrido disse aos moradores que os suprimentos estavam escassos, e que era improvável que um carregamento "mágico" de máscaras chegasse.

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"E, no entanto, um carregamento mágico de máscaras chegou, na forma desse gesto muito generoso. Esse tipo de apoio à comunidade significa muito para os nossos médicos da linha de frente, que estão fazendo muitos sacrifícios para fazer a equipe de nossos hospitais e cuidar de nossa comunidade", escreveu ela.
Ver essa foto no Instagram

"Look for the helpers. You will always find people who are helping." . To the entire team @theresidentonfox, thank you for this incredibly generous donation of #PPE from your set, including gowns, masks, gloves, and all the things our healthcare workers need to provide safe care for our community during #COVID19. . Yesterday, I had a serious discussion with the residents about how, though supplies are low, a magical shipment of masks is unlikely to arrive. And yet, a magical shipment of masks DID arrive, in the form of this very generous gesture. This kind of community support means so much to our #frontlineproviders who are making many sacrifices to staff our hospitals and care for our community. . Thank you, @theresidentonfox and @foxtv for being helpers. We needed this kind of good news today. . PS: Sorry it's not a great pic, but the focus was not on the photo at the time. Similarly, the team @theresidentonfox are good citizens doing good deeds and not looking for a shout out. Though I encourage all to support The Resident and the great team behind the show and to pay their good deed forward any way you can. . #Hurstlife #residentlife #emoryIMresidents #lookforthehelpers #gratitude

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Segundo o portal Entertainment Weekly, a série "The Good Doctor", da ABC, também planeja doar o equipamento de proteção individual do elenco para os hospitais de Vancouver (Canadá), onde a série é gravada. A série derivada de "Grey's Anatomy", "Station 19", também doou suas máscaras de respirador ao Corpo de Bombeiros da cidade de Ontário.

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