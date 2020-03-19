Zilu Camargo sobre coronavírus no Brasil: 'SUS não comporta epidemia'

Zilu Camargo decidiu ir para a web falar da pandemia do novo coronavírus. Ela, que está na Flórida, nos Estados Unidos, disse que por lá o clima já é de bastante preocupação. "Recebemos o comunicado das autoridades emitindo o 'toque de recolher', sem prazo determinado para encerrar!", disparou, em post feito no Instagram.
A ex de Zezé Di Camargo aproveitou o momento para manifestar preocupação com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil: "Se aqui, nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, estão resguardando a sociedade de uma possível epidemia, imaginem no Brasil! O sistema de saúde brasileiro não comporta uma epidemia de coronavírus... E a saúde entraria em colapso! É de extrema necessidade essa conscientização de todos os brasileiros!".
Zilu terminou o post pedindo apoio dos fãs uns aos outros e finalizou: "Não criem pânico! O momento é de refletir sobre as nossas condutas... E principalmente de agirmos em união".