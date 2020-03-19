Zilu Camargo sobre coronavírus no Brasil: 'SUS não comporta epidemia'

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Hoje, aqui na Florida (EUA), recebemos o comunicado das autoridades emitindo o "Toque de Recolher", sem prazo determinado para encerrar! Sei que no Brasil, embora os casos de coronavírus estejam em menor proporção, também estão alertando a população quanto a precaução e a gravidade de um possível "surto" do Covid-19 no país!!! GENTE, NÃO HESITEM EM SE CUIDAREM!!! Se aqui, nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, estão resguardando a sociedade de uma possível epidemia, imaginem no Brasil!!!! O sistema de saúde brasileiro NÃO COMPORTA UMA EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS.... e a saúde entraria em COLAPSO! É de extrema necessidade essa CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS OS BRASILEIROS!!!! ? - Sei da dificuldade de milhões de brasileiros guerreiros e trabalhadores, que dependem do funcionamento das escolas públicas para seus filhos, que dependem do transporte público, que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde), e que não teriam condições de se isolarem ou se resguardarem em suas casas nesse momento, pois dependem do suor de seus esforços para continuarem a viver... mas, é preciso ter CONSCIÊNCIA para realizarmos o BÁSICO: higienizarmos as mãos a toda hora; utilizarmos o álcool em gel nas mãos limpas; e caso venhamos a apresentar sintomas de gripes, resfriado, ou sintomas do Coronavírus, utilizarmos máscaras para que não aconteça novas transmissões!!! ? - O vírus se propaga muito rapidamente, e por esse motivo, o mundo esta em ALERTA! Não esperem uma epidemia para perceberem a gravidade disso! O acidente acontece onde a PREVENÇÃO falha!!! Evitem aglomerações, evitem sair de casa sem necessidade, NÃO ESTOQUEM ALIMENTOS SEM NECESSITAREM VERDADEIRAMENTE... tenham empatia e respeito ao próximo! Leiam um livro, coloquem a casa em ordem, assistam um filme com seus filhos, resguardem a saúde de vocês e de outrem! Se cada um fizer a sua parte, certamente esse momento se findará em breve... e nossas vidas voltará ao normal com mais saúde e responsabilidade! ? - Não criem pânico! O momento é de REFLETIR sobre as nossas condutas... e principalmente, de AGIRMOS EM UNIÃO!! Que Deus nos abençoe e nos livre de todo esse mal, com a certeza de que Ele sempre estará a olhar por todos nós!