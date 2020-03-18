Fernanda Paes Leme diz que recebe comida de vizinhos durante isolamento

A atriz Fernanda Paes Leme, 36, afirmou em suas redes sociais que tem recebido comida dos vizinhos, desde que contraiu o novo coronavírus. Ela segue isolada em sua casa e apresenta apenas sintomas leves da doença.
"Meus vizinhos deixando comida pra mim na porta... Ganhei bolo, sopa, cachorro quente. Recebendo todo apoio e carinho de vocês", afirmou no Twitter a atriz, que teve o diagnóstico positivo na última segunda-feira (16).
Fernanda afirmou ainda que tem apenas sintomas leves, como tosse e dor no corpo, e que está febril. Ela ainda aproveitou para pedir que as pessoas continuem em casa e lavem as mãos. "Evite levar as mãos ao rosto, evite abraços e beijos, limpem óculos e celulares", afirmou ela.
Vários outros famosos já confirmaram também estar com o novo coronavírus. Entre eles estão as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho e os cantores Di Ferrero e Preta Gil.
Já fora do Brasil, Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson também contraíram Covid-19 na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais, o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.