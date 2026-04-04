Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Um adolescente de 15 anos fugiu com uma viatura da Polícia Militar na noite de sexta-feira (3) no bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os policiais teriam ido até lá após receberem a informação de que um possível envolvido na morte de um homem atingido por tiros, ocorrida na noite anterior (2), estaria em um bar e possivelmente armado.
Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu. Um dos policiais saiu da viatura para tentar alcançá-lo, mas foi cercado por populares que queriam atrapalhar a abordagem. Quando outro militar desembarcou para ajudar o colega e afastar as pessoas, o menor entrou no veículo oficial e saiu dirigindo.
A viatura foi encontrada abandonada perto do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, já o adolescente e o suspeito não foram localizados. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.