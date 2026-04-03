Homem é baleado e morto no meio da rua em Aracruz

Um homem morreu após ser atingido por tiros no meio da rua no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Militar foi ao local após uma denúncia e acionou o Samu/192, que confirmou a morte. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares.