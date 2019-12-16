Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam durante festa de casamento que terão um menino

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba se casaram neste domingo Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar a espera do primeiro filho, Sorocaba, da dupla com Fernando, e a miss Distrito Federal 2018 Biah Rodrigues se casaram este domingo (15) no haras do cantor. A celebração reuniu familiares e amigos dos noivos na cidade de Jaguariuna, em São Paulo, e aproveitou a ocasião para revelar o sexo do bebê.

A resposta estava dentro de um balão preto que, ao ser estourado, revelou a cor azul, demonstrando que o filho do casal é um menino.

"Mais um boiadeiro", comentou o cantor. A cerimônia intimista foi organizada para reunir os mais próximos ao casal e, segundo o cantor disse em seu Instagram, apresentar alguns de seus familiares para a noiva, que ainda não conhece todos.

Sorocaba havia pedido a mão de Biah no dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha.