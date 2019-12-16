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Gravidez

Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam durante festa de casamento que terão um menino

Cantor sertanejo e miss se casaram neste fim de semana, e aproveitaram a festa par divulgar o sexo do bebê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 21:28

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 21:28

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba se casaram neste domingo Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar a espera do primeiro filho, Sorocaba, da dupla com Fernando, e a miss Distrito Federal 2018 Biah Rodrigues se casaram este domingo (15) no haras do cantor. A celebração reuniu familiares e amigos dos noivos na cidade de Jaguariuna, em São Paulo, e aproveitou a ocasião para revelar o sexo do bebê.
A resposta estava dentro de um balão preto que, ao ser estourado, revelou a cor azul, demonstrando que o filho do casal é um menino.
"Mais um boiadeiro", comentou o cantor. A cerimônia intimista foi organizada para reunir os mais próximos ao casal e, segundo o cantor disse em seu Instagram, apresentar alguns de seus familiares para a noiva, que ainda não conhece todos. 
Sorocaba havia pedido a mão de Biah no dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha.
"Ela disse sim! Para sempre juntos!", postou o músico em sua rede social. O noivado foi coroado com um diamante solitário da marca de joias Tiffany and Co, que ele levou estrategicamente na bagagem, escondido dentro de uma meia.

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