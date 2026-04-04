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Areinha

Homem morre após confronto com a PM em Viana

Suspeito foi baleado na cabeça após troca de tiros com a PM em área de tráfico; moradores registraram a ação e reagiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2026 às 12:45

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 12:45

Um homem identificado como Pablo Menezes, de 29 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (3), no bairro Areinha, em Viana. O caso gerou tensão na região e moradores reagiram à ação policial. Vídeos gravados por moradores (veja acima) mostram o momento em que o homem é colocado na parte traseira de uma viatura da polícia. Nas imagens, é possível ouvir pessoas revoltadas com a situação, pedindo para que os policiais não levassem o suspeito daquela forma.
Ainda conforme a PM, durante patrulhamento na região, militares foram informados que alguns indivíduos armados envolvidos com práticas ilícitas estavam próximos à uma escadaria comercializando drogas.
Os militares se deslocaram ao local para realizar a abordagem e assim que os suspeitos perceberam a presença da equipe, efetuaram disparos na direção dos policiais. Os agentes deram ordem de parada aos indivíduos - que não foram obedecidas.
Os suspeitos desceram a escadaria e um dos policiais, que havia permanecido na viatura, se deslocou até o local para realizar o cerco. Ele deu ordem de parada, que não foi obedecida. Em seguida, o militar abordou Pablo, que mantinha a mão na cintura de forma suspeita. Durante a abordagem, houve luta corporal: o homem conseguiu se desvencilhar, derrubou o policial no chão e, na sequência, tentou acessar a arma do militar, mas não conseguiu.
Ainda conforme a PM, o policial levantou-se e foi atrás do indivíduo. Neste momento, Pablo levou a mão na cintura, sacou uma arma e apontou na direção do militar que revidou. Ele foi baleado e socorrido com vida ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, mas não resistiu e morreu.
A arma de Pablo, um revólver, foi apreendida. Na bolsa que o suspeito portava foram apreendidas 17 buchas de maconha. Ele possuía passagens por tráfico e estava em liberdade por alvará desde 27 de março de 2025.
Pablo Menezes morreu após confronto com a PM em bairro de Viana
Pablo Menezes morreu após confronto com a PM em bairro de Viana Crédito: Redes Sociais
Polícia Civil informou que o corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES). As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.
O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.

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