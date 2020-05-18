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À espera do 2° filho

Ferdinand de 'Fina Estampa', Carlos Machado hoje é dentista nos EUA

Ator está à espera de seu segundo filho e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de O Globo, as maiores lembranças do vilão de 'Fina Estampa' são gravações na praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 08:47

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 08:47

Griselda (Lilia Cabral) e Ferdinand (Carlos Machado) em cena de
Griselda (Lilia Cabral) e Ferdinand (Carlos Machado) em cena de "Fina Estampa", novela da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Carlos Machado está de volta às telas da Globo em "Fina Estampa", novela que está sendo reprisada na faixa das nove da emissora após a paralisação de "Amor de Mãe". De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, de O Globo, e o portal Uol, o bonitão hoje vive nos Estados Unidos, trabalha como dentista e está à espera de seu segundo herdeiro. 
Além da profissão da área da saúde, o ex-ator da Globo também se divide como dublador em português e algumas atuações. Casado com a modelo Ivy Rocha, ele espera o segundo filho do casal. 
"Agora Ivy está grávida de um menino. O nome dele será Luca. Dois nomes parecidos, simples, com pronúncias iguais em qualquer lugar do mundo. A gente achou isso interessante", comentou. 
"Minha maior lembrança do Ferdinand são as gravações na praia. Eram muito divertidas, engraçadas. A gente tinha plateia! Isso é incrível, né? A gente gravava quase todo dia ali na praia, na rede de vôlei, e era quase um teatro a céu aberto"
Carlos Machado - Dentista e ator

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"Minha vida em família é maravilhosa. Minha esposa é um amor de pessoa, uma supermãe. Estamos juntos há quase oito anos. A gente se conheceu e se casou em sete meses. Loucura, né?", opinou. 

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