Ferdinand de 'Fina Estampa', Carlos Machado hoje é dentista nos EUA

Griselda (Lilia Cabral) e Ferdinand (Carlos Machado) em cena de "Fina Estampa", novela da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

O ator Carlos Machado está de volta às telas da Globo em " Fina Estampa ", novela que está sendo reprisada na faixa das nove da emissora após a paralisação de " Amor de Mãe ". De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut , de O Globo, e o portal Uol, o bonitão hoje vive nos Estados Unidos, trabalha como dentista e está à espera de seu segundo herdeiro.

Além da profissão da área da saúde, o ex-ator da Globo também se divide como dublador em português e algumas atuações. Casado com a modelo Ivy Rocha, ele espera o segundo filho do casal.

"Agora Ivy está grávida de um menino. O nome dele será Luca. Dois nomes parecidos, simples, com pronúncias iguais em qualquer lugar do mundo. A gente achou isso interessante", comentou.

"Minha maior lembrança do Ferdinand são as gravações na praia. Eram muito divertidas, engraçadas. A gente tinha plateia! Isso é incrível, né? A gente gravava quase todo dia ali na praia, na rede de vôlei, e era quase um teatro a céu aberto" Carlos Machado - Dentista e ator