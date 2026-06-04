Redução de até 70% nas dívidas tributárias: o novo edital de transação da PGFN n.º 06/2026

A transação tributária se consolidou como meio eficiente não só para composição de litígios tributários, mas também como estratégia para gestão do passivo fiscal, desde que bem manejada.
Advogados e contadores não devem tratar a Transação como sinônimo de Refis. Conhecer e dominar as nuances desse procedimento é fundamental para obter a melhor negociação possível para os contribuintes.
No dia 1º de junho de 2026, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou o Edital nº 06/2026, abrindo uma janela crucial de oportunidade para a regularização de débitos inscritos em dívida ativa da União.
Com prazo de adesão que se estende até o dia 30 de setembro de 2026, o edital coloca à disposição das empresas ferramentas robustas para equalização do seu passivo fiscal.
O programa abrange débitos de natureza tributária e não tributária com valor consolidado de até R$ 45 milhões por contribuinte. O grande atrativo reside nas condições diferenciadas: dependendo da modalidade, os descontos podem atingir até 100% sobre juros, multas e encargos legais, respeitados os limites máximos de 65% para a regra geral e 70% para microempresas, empresas de pequeno porte (EPP) e sociedades em recuperação judicial. Além disso, os prazos de parcelamento são facilitados, aliviando o fluxo de caixa.
As opções estruturadas pela PGFN englobam a transação por capacidade de pagamento, débitos irrecuperáveis, pequeno valor e créditos garantidos por seguro garantia ou carta fiança. No entanto, vale ratificar: a transação tributária não se confunde com os antigos programas de "Refis". Não se trata de uma adesão linear, simplória ou automática.
O cerne do sucesso dessa negociação reside na Capacidade de Pagamento (Capag), um indicador sigiloso calculado pela própria PGFN que define o grau de recuperabilidade do crédito e, consequentemente, o percentual de desconto a ser concedido.
É exatamente neste ponto que mora o risco do amadorismo: uma avaliação equivocada da Capag — ou a aceitação passiva de um score governamental desfavorável — pode inviabilizar o acordo ou resultar em parcelas incompatíveis com a realidade operacional da empresa.
Outro ponto sensível é a obrigatoriedade de a negociação abranger a totalidade das inscrições elegíveis, sendo expressamente vedada a adesão parcial.
O edital também impõe contrapartidas conhecidas, como a renúncia a discussões judiciais em andamento e a necessidade de manutenção estrita da regularidade fiscal futura (FGTS e certidões federais), sob pena de rescisão e perda integral dos benefícios.
Navegar pelas linhas do Edital nº 06/2026 exige mais do que uma leitura superficial; demanda diagnóstico individualizado e inteligência jurídica.
A transação tributária é uma excelente ferramenta de saneamento, desde que precedida por uma auditoria técnica que pondere as vantagens de renunciar a teses judiciais frente aos reais benefícios do pagamento incentivado.
Em um mercado competitivo, antecipar-se com estratégia, governança e embasamento técnico especializado é o divisor de águas entre o alívio financeiro definitivo e o agravamento do risco corporativo.