Redução de até 70% nas dívidas tributárias: o novo edital de transação da PGFN n.º 06/2026

A transação tributária se consolidou como meio eficiente não só para composição de litígios tributários, mas também como estratégia para gestão do passivo fiscal, desde que bem manejada.





Advogados e contadores não devem tratar a Transação como sinônimo de Refis. Conhecer e dominar as nuances desse procedimento é fundamental para obter a melhor negociação possível para os contribuintes.





No dia 1º de junho de 2026, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou o Edital nº 06/2026, abrindo uma janela crucial de oportunidade para a regularização de débitos inscritos em dívida ativa da União.





Com prazo de adesão que se estende até o dia 30 de setembro de 2026, o edital coloca à disposição das empresas ferramentas robustas para equalização do seu passivo fiscal.